Akademie für Physiotherapeuten eröffnet in Mülheim-Saarn

Das Gewerbegebiet an der Solinger Straße in Mülheim-Saarn.

Mülheim. Im Gewerbegebiet an der Solinger Straße in Mülheim-Saarn eröffnet zum 1. September eine Ausbildungsakademie für angehende Physiotherapeuten.

Eine Ausbildungsakademie für angehende Physiotherapeuten eröffnet ihren Sitz im Gewerbegebiet an der Solinger Straße 13. Die medicoreha Dr. Welsink Akademie löst ihren bisherigen Standort in Essen-Kettwig auf und eröffnet in Saarn zum 1. September.

Insgesamt 360 Ausbildungsplätze stehen in den beiden Ausbildungs- und Studienzentren in Neuss und Mülheim zur Verfügung. „Auf rund 1200 Quadratmetern richten wir in einem ersten Schritt zum 1. September und in Folge zum 1. Januar 2022 unseren neuen Akademie-Standort in Mülheim ein“, freut sich Helge Andreas Niemietz, Geschäftsführer der medicoreha Dr. Welsink Akademie.

Für den Standort spreche, dass die Anbindung an den ÖPNV sowie die Anfahrt mit dem Auto „hervorragend“ seien. „Unsere neue Akademie wird ein attraktiver Lernort mit großzügigen, hellen Kursräumen, die mit digitaler Technik auf dem neuesten Stand ausgestattet sind.“

Rund 230 Mitarbeiter arbeiten an vier Standorten

„Wir freuen uns, die Auszubildenden und Studierenden ab September an unserem neuen Standort begrüßen zu dürfen“, betont auch Dr. Dieter W. Welsink, Physiotherapeut, Sportwissenschaftler, ehemaliger Kanuslalom-Weltmeister und Hochschuldozent. Wer eine Ausbildung und ein Studium in der Physiotherapie anstrebt, kann sich jetzt noch bei der Akademie bewerben und beraten lassen.

Die medicoreha Dr. Welsink Unternehmensgruppe ist Ausbilder und Arbeitgeber mit Sitz in Neuss und mit drei ambulanten Fachkliniken in Neuss, Mönchengladbach und Köln sowie einer Privatpraxis am Golfplatz Hummelbachaue in Neuss vertreten. Rund 230 Mitarbeiter sorgen an vier Standorten für eine medizinisch-therapeutische Betreuung in der ambulanten Rehabilitation, der Physio- und Ergotherapie, der Sportmedizin und der Gesundheitsförderung.

