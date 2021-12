Die Bundespolizei musste sich in Essen um einen aggressiven Mann aus Mülheim kümmern.

Polizeieinsatz Aggressiver Mülheimer (34) geht in Essen Bundespolizisten an

Mülheim/Essen. Ein Mülheimer hat sich am Essener Hbf aggressiv gebärdet, ließ sich auch von der Bundespolizei nicht beruhigen. Ein Verfahren wurde eingeleitet.

Der Mülheimer war den Bundespolizisten am Dienstagmorgen gegen 4.10 Uhr schon bei der Videoüberwachung aufgefallen, als er die Mitarbeiterinnen des Infoschalters der Deutschen Bahn im Hbf Essen aggressiv anging und die Frauen beleidigte. Auch gegenüber den Bundespolizisten nahm er immer wieder eine bedrohliche Haltung an und wollte sich nicht beruhigen, so die Polizei.

Der Mülheimer habe die Einsatzkräfte in Essen immer wieder provoziert, so die Polizei

Wegen seines unkooperativen Verhaltens wurde der Mann noch vor Ort nach gefährlichen Gegenständen durchsucht, wogegen er sich sperrte. Er habe die Einsatzkräfte immer wieder provoziert, so die Polizei. Der Mülheimer kam auch einem Platzverweis nicht nach. Versuchte Angriffe auf die Beamten seien per Bodycam aufgezeichnet worden, hieß es. Erst auf der Wache der Bundespolizei habe sich der Mülheimer nach und nach beruhigt. Das Ermittlungsverfahren wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet.

