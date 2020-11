In die aktuelle Debatte über den Umgang mit der AfD im Rat mischt sich nun die AfD-Fraktion selbst ein und bringt damit den frisch amtierenden Oberbürgermeister womöglich in eine Schräglage zur eigenen möglichen Koalition aus CDU und Grünen. „Es ist absurd, wie der amtierende OB dafür kritisiert wird, dass er sich nicht an der Hetze und Diffamierung der meisten anderen Parteien gegen die AfD beteiligt,“ ergreift der Fraktionsvorsitzende der AfD Alexander von Wrese Partei für den in die Kritik geratenen Oberbürgermeister Marc Buchholz.

AfD-Fraktion wünscht Buchholz „Rückgrat“ gegen „linksgrünen Meinungsdruck“

Denn im Vorfeld des konstituierenden Stadtrats hatte sich Buchholz betont sachlich zum Einzug der Blauen geäußert: „Als Oberbürgermeister ist es meine Pflicht, alle Ratsmitglieder gleich zu behandeln, denn die Gemeindeordnung garantiert ihnen die freie Ausübung ihres Mandates.“ Eine Gruppe aus Kulturschaffenden, die als „Deutschland für Alle“ (DfA) mit Aktionen bereits im Kommunalwahlkampf mit Straßentheater kritisch gegen die AfD agierte, zeigte sich hingegen von der Neutralität des OB enttäuscht: „Ich hätte mir mehr mehr Haltung vom OB gewünscht“, so die Meinung verschiedener DfA-Mitglieder.

AfD-Fraktionschef von Wrese kritisiert die Stigmatisierung seiner Partei und den Druck auf Buchholz scharf und wünscht dabei dem OB „das nötige politische Rückgrat, um dem linksgrünen Meinungsdruck standzuhalten“. Das Schulterklopfen der nach eigenen Worten „Bürgerlich-konservativen“ dürfte allerdings unterschiedlich gut bei der sich just formierenden Koalition aus Grünen und CDU ankommen. Denn diese hatte sich im Rat bereits klar von der AfD distanziert.

Kann der OB seine Neutralität wahren und gleichzeitig seiner Partei CDU gerecht werden? Buchholz kündigte zumindest an: „Gegen intolerante und diskriminierende Äußerungen, Handlungen oder Anträge werde ich gemeinsam mit dem Rat im Sinne der freiheitlich demokratischen Grundordnung mit selbstverständlicher Entschiedenheit vorgehen.“

--------------------------------------------------------------------