Adventsmarkt Mülheim bittet um Plüschtiere für den Nikolaus

Auf dem Mülheimer Adventsmarkt verteilen Nikolaus und Engel täglich Kuscheltiere an die Kinder (Archivbild). Dafür werden jetzt wieder Spenden entgegengenommen.

Mülheim. Spendenaufruf für den Mülheimer Adventsmarkt: Nikolaus und Engel verschenken täglich Kuscheltiere an Kinder. Doch die Reserven sind aufgebraucht.

Bis zum Start des Mülheimer Adventsmarktes am 1. Dezember ist noch etwas Zeit, doch die Vorbereitungen laufen längst. Die Veranstaltung in der Altstadt ist komplett ehrenamtlich organisiert. Zur Tradition gehört seit mehr als zwei Jahrzehnten, dass jeweils am Spätnachmittag gegen 17 Uhr der Nikolaus über den Markt schreitet, begleitet von einem Engel, und die Kinder beschenkt.

Einen Bollerwagen voller Kuscheltiere haben die beiden dabei, aus dem sich die Kinder etwas aussuchen dürfen. Doch der muss erst einmal bestückt werden. Alle Jahre wieder gibt es hierzu einen Spendenaufruf von Rolf Schulze, Organisator des Mülheimer Adventsmarktes. Dieses Mal sei der Appell besonders dringend, erklärt Schulze: „Wir haben kein einziges Plüschtier mehr. Unser Bestand ist auf null.“ .

Kuscheltier-Sammelstelle in der Mülheimer Altstadt

Ab sofort können wieder Kuscheltiere abgegeben werden. Sammelstelle ist die Farbenmühle am Hagdorn 13, Öffnungszeiten: täglich außer montags von 10 bis 18 Uhr, samstags ab 12 Uhr. „Die Spielsachen werden vor dem Verteilen sortiert und gewaschen“, versichert Schulze.

Nikolaus und Engel werden dagegen nicht mehr gesucht. Diese Rollen besetzen Schülerinnen und Schüler der drei Gymnasien, die sich beim Mülheimer Adventsmarkt 2023 engagieren.

Freizeit in Mülheim – lesen Sie auch:

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim