ADFC will mit Bürgern ein Radwegenetz für Mülheim erstellen

Mülheim. Die Infrastruktur für Fahrradfahrer in Mülheim ist zu unsicher – sagt der ADFC. Er will deshalb mit Bürgern ein gutes Streckennetz erarbeiten.

Aus Sicht des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) sieht der Alltag als Radfahrende in Mülheim immer wieder so aus: „Wir kurven mit dem Rad durch die Stadt, versuchen Hauptverkehrsstraßen zu vermeiden, holpern vom Radweg zurück auf die Straße und freuen uns, wenn wir auf unserer Strecke ein Stück auf dem Radschnellweg fahren können“. Daran will der Fahrradclub mit einer Aktion etwas ändern.

In einer ca. anderthalbstündigen Veranstaltung „Mapathon“ sollen Bürgerinnen und Bürger am 2. November gemeinsam mit dem ADFC ein Radwegenetz für Mülheim erarbeiten. Ein grobes Netz hat ein Arbeitskreis bereits vorgelegt. Das soll mit sinnvollen Ideen und Vorschlägen verfeinert werden, um ein Streckennetz ähnlich wie das Bus- und Straßenbahnnetz zu erarbeiten.

ADFC sagt: Mitbürgerinnen und Mitbürger werden durch unsichere Radinfrastruktur vom Fahrradfahren abgehalten

„Viel zu oft ärgern wir uns darüber, was uns als Radweg oder gar ,Schutzstreifen’ verkauft wird“, erläutert ein Sprecher. Viele Mitbürgerinnen und Mitbürger, die eigentlich mehr Fahrrad fahren wollen, würden durch fehlende, unsichere oder unkomfortable Radinfrastruktur davon abgehalten.

Dabei sei das im Nahmobilitätsgesetz festgeschriebene Ziel eindeutig: In Nordrhein-Westfalen sollen künftig 25 Prozent der Verkehrswege auf das Rad entfallen. In Mülheim an der Ruhr sind es nach Untersuchungen aus der Corona-Zeit gerade mal vier Prozent. Das Ziel des Mapathon-Projekts sei daher, dass alle Menschen in der Stadt die Möglichkeit haben, sicher, angstfrei und komfortabel ihre Strecken des Alltages mit dem Fahrrad zurückzulegen.

Bürgerbeteiligung am 2. November in der Alten Dreherei

Der Mapathon ist am Dienstag, 2. November, um 19 in der alten Dreherei, Zur Alten Dreherei 13, direkt am Radschnellweg RS1 zwischen Müga und Feuerwehr. Wer mitmachen will, sollte etwas Warmes zum Anziehen mitbringen, die Alte Dreherei ist nicht beheizt. Anmeldung bis zum 1. November unter muelheim@adfc-ob-mh.de. Kurzentschlossene ohne Anmeldung sind ebenfalls willkommen, die 3G-Regel wird am Eingang überprüft.

