„Achtung Kontrolle“: TV-Team filmte Mülheimer Mülldetektive

Die Mülheimer Mülldetektive sind seit über einem Jahr in der Stadt unterwegs. Ein Fernsehteam von Kabel Eins hat zwei von ihnen begleitet.

Mülheim. Mülheimer Mülldetektive laufen jetzt auch im Fernsehen Streife. Kabel Eins dokumentiert ihren Arbeitsalltag in der Sendung „Achtung Kontrolle!“

Die Mobile Stadtsauberkeits- und Beratungsgruppe der MEG - besser bekannt als Mülheimer Mülldetektive - bekommt einen Fernsehauftritt: Am Montagabend, 28. Februar, dokumentiert die Sendung „Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum“ auf Kabel Eins (ab 18.55 Uhr) den Arbeitsalltag von zwei der sechs Teammitglieder.

Als die Anfrage des Fernsehsenders Kabel Eins einging, hätten sich schnell zwei Gesichter für den Drehtag gefunden, heißt es in einer Mitteilung der MEG. Mal inkognito, mal in offizieller Arbeitskleidung sucht die Gruppe seit über einem Jahr im Auftrag der Stadt Mülheim nach illegalen Müllkippen und ihren Verursachern.

Mülheimer Mülldetektive entdeckten bislang laut MEG 235 wilde Kippen

Bislang (Stand: Ende Januar) verbuchte die Gruppe nach MEG-Angaben rund 1400 Funde an Abfallcontainern und 235 wilde Müllkippen. Nun gehe das Projekt in die nächste Phase. „Im Fokus stehen weiterhin die Beratung der Müllsünder und die Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt“, heißt es bei der MEG. Innerhalb eines Jahr habe die MEG 87 Fälle an das Ordnungsamt weitergeleitet.

Die Mülldetektive sind in Mülheim allerdings auch umstritten, da ihr Einsatz im Jahr rund 726.000 Euro kostet, die aus den allgemeinen Abfallgebühren finanziert werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim