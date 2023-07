Abgesackte Fahrbahn: Mülheims Mendener Straße teils gesperrt

Im Kreuzungsbereich von Mendener Straße und Steinknappen in Mülheim ist die Fahrbahn abgesackt. Jetzt muss die Straße für Asphaltarbeiten teils gesperrt werden.

Mülheim. Weil die Fahrbahn zwischen Mendener Straße und Steinknappen in Mülheim abgesackt ist, wird eine Spur gesperrt. Eine Straße wird zur Sackgasse.

Nachdem die Fahrbahn im Bereich eines Kanals im Kreuzungsbereich von Mendener Straße und Steinknappen abgesackt ist, soll der Schaden am Freitag, 7. Juli, behoben werden. Das kündigt die Stadt an. Für die Asphaltarbeiten muss eine Fahrspur gesperrt werden.

Die Fahrspur Richtung Steinknappen, der Linksabbieger von der Mendener Straße, muss gesperrt bleiben. Aus Menden kommend können Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer die Fahrspuren zum Steinknappen und Richtung Stadt trotz der Arbeiten weiter nutzen, meldet die Verwaltung.

Steinknappen in Mülheim-Menden verwandelt sich zeitweise in Sackgasse

Die Spur wird während der Bauphase wechselseitig geändert. Dazu wird eine entsprechende Verkehrsführung eingerichtet. Um eine kleinere Schadensstelle auf dem Steinknappen auszubessern, wird sich dieser im Laufe des Freitags für rund zwei Stunden in eine Sackgasse verwandeln.

Danach wird der Rechtsabbieger vom Steinknappen kommend wieder für den Verkehr freigegeben, kündigt die Verwaltung an. Die Linksabbiegespur muss weiter gesperrt bleiben, heißt es bei der Stadt. Am Samstag, 8. Juli, soll der Kreuzungsbereich dann so schnell wie möglich komplett wieder freigegeben werden.

