Das letzte Familienkonzert fand 2019 in der Mülheimer Stadthalle statt. Damals war das Thema „Mozart“, jetzt geht es um „Beethoven“.

Kultur Abenteuer Beethoven: Familienkonzert in Mülheimer Stadthalle

Mülheim. Neustart der Familienkonzerte nach Corona: Am Sonntag, 12. März, wird Beethoven kindgerecht serviert. Viele Schulklassen haben etwas beigesteuert.

Das diesjährige Familienkonzert in der Stadthalle steht bevor: „Abenteuer Beethoven“ lautet das Motto am Sonntag, 12. März, um 11, 13 und 15 Uhr. Dr. Ulrike Schwanse moderiert das Konzert. Es spielt das Studentenorchester Münster unter der Leitung von Nikolas Kierdorf. Regie führt Anja Schöne. Für die Konzerte um 13 und um 15 Uhr gibt es noch Karten an der Tageskasse (Kinder: 4,50 €, Erwachsene: 7,50 €).

Der Neustart der Familienkonzerte, die seit 2008 fester Bestandteil des Mülheimer Schul-Kulturangebots sind, ist mit erheblichem organisatorischem Einsatz der Veranstalter (Ulrike Schwanse, Kulturbetrieb, Schulamtes, Bürgerstiftung) und der tatkräftigen Mithilfe vieler Lehrkräfte gelungen. Wie vor der Corona-Pandemie können wieder drei fast ausverkaufte Konzerte in der Stadthalle angeboten werden. Knapp 3.000 Kartenbestellungen gibt es schon. Derzeit bereiten sich circa 1.500 Schülerinnen und Schüler aus Mülheimer Grundschulen auf den Konzertbesuch vor.

Unter den Zuhörern werden vor allem junge Familien erwartet, die nicht zum traditionellen Konzertpublikum gehören. Im kindgerecht inszenierten Konzert werden Ausschnitte aus der 5., 6. und 9. Sinfonie von Ludwig van Beethoven zu hören sein. Eine Besonderheit des Konzerts ist die Einbeziehung von Choreographien, Mitspielstücken und Videobeiträgen aus dem Unterricht von zwölf Schulklassen. Auf der Bühne sind auch Schülerbilder zu sehen. Das Foyer wird mit großen Beethoven-Aufstellern geschmückt.

Nähere Informationen über die Homepage www.familienkonzerte.info.

