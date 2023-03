Am Autobahnkreuz Kaiserberg wird mal wieder gearbeitet. Mülheimer müssen mit Umleitungen Richtung Köln rechnen.

Verkehr A40 in Mülheim: Sperrung am Kreuz Kaiserberg zum Wochenende

Mülheim. Mülheimer Autofahrer müssen zum Wochenende mit längeren Fahrzeiten rechnen: Autobahn GmbH sperrt Spuren am Autobahnkreuz Kaiserberg.

Wer am Wochenende Richtung Duisburg und Köln unterwegs ist, muss mit längeren Fahrzeiten rechnen. Die Autobahn GmbH sperrt am Freitagabend ab 22 Uhr die Verbindungen am Kreuz Kaiserberg auf die A3.

Umleitungen sind ab dem Autobahnkreuz Duisburg über die A59 und die A524 bis zum Autobahnkreuz Breitscheid beschildert. Bis Montagmorgen (6. März) um 5 Uhr ist mit Einschränkungen zu rechnen. Grund sind Arbeiten an den Schutzeinrichtungen der Bauwerke am Autobahnkreuz Kaiserberg.

