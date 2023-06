Mülheim. Auf der Ruhrtalbrücke Mülheim steht ein Auto in Vollbrand. In Richtung Düsseldorf geht auf der A 52 gerade nichts mehr. Die Löscharbeiten laufen.

Auf der Ruhrtalbrücke in Mülheim brennt ein Auto. Die zwei Fahrstreifen der A 52 von Essen in Richtung Düsseldorf sind gesperrt.

„Der Wagen steht in Vollbrand“, teilte André Hartwich, Pressesprecher der Autobahnpolizei, auf Nachfrage am Montag gegen 14.30 Uhr mit. Rund eine halbe Stunde zuvor sei der Einsatz gemeldet worden. Die Löscharbeiten seien aber mittlerweile soweit fortgeschritten, so dass man „in Kürze“ damit rechne, dass die Autobahn wieder freigegeben werde – „es sei denn, man stellt auch noch Schäden an der Fahrbahn fest“. Dann müsse man neu überlegen, so Hartwich.

Ursächlich für das Feuer auf Mülheims Ruhrtalbrücke war wohl „technischer Defekt“

Ursächlich für das Feuer war offenbar „ein technischer Defekt“. Dichter, schwarzer Rauch stieg auf. Eine Person sei mit dem VW-Tiguan mit Wattenscheider Kennzeichen unterwegs gewesen, habe sich aber selbst aus dem auf dem Standstreifen abgestellten Wagen befreien können. „Es wurde niemand verletzt.“

