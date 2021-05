A 40 wegen Bauarbeiten nach Lkw-Brand zeitweise gesperrt

Ein Tanklaster war am 17. September vergangenen Jahres auf der A 40 bei Mülheim-Styrum in Flammen aufgegangen. Bis heute werden die Schäden an den Brücken repariert. Es stehen Sperrungen der A 40 bevor.

Mülheim. Die A 40 bei Mülheim-Styrum wird wegen Bauarbeiten gesperrt. Dabei werden nach wie vor Schäden behoben, die der Tanklaster-Brand verursacht hatte.

Wegen weiterer Bauarbeiten nach dem schweren Lkw-Brand auf der A 40 unterhalb der Eisenbahnbrücken in Mülheim-Styrum im September vergangenen Jahres muss die Autobahn erneut zeitweise in beide Richtungen gesperrt werden. Die erste Sperrung erfolgt von Mittwoch, 12. Mai, ab 20 Uhr, und soll bis Freitag, 14. Mai, 22 Uhr dauern. Betroffen sind durch die Bauarbeiten auch Bahnverbindungen. Weitere Sperrungen stehen an Pfingsten und in den Sommerferien an.

Nötig wird die Sperrung, da die Deutsche Bahn (DB) die Arbeiten für den Einbau von zwei weiteren Hilfsbrücken für den Güterverkehr und die S-Bahn von und nach Oberhausen fortsetzt. Um insgesamt vier Widerlager neu aufzubauen, die die beiden Behelfsbrücken tragen, sind umfangreiche Arbeiten mit schwerem Gerät notwendig, meldet die Bahn.

100 Tonnen schweres Bohrgerät wird auf die Baustelle auf der A 40 in Mülheim gehoben

Teile der Eisenbahnbrücken über die Autobahn A 40 in Mülheim-Styrum mussten abgerissen werden. Nun werden neue Brücken aufgebaut. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Mit großen Kränen wird zunächst schweres Bohrgerät, das bis zu 100 Tonnen wiegt, auf die Baustelle gehoben. Insgesamt 46 neue Bohrpfähle mit einem Durchmesser von mehr als einem Meter werden 26 Meter tief in den Boden getrieben. Im nächsten Schritt werden die Bohrgeräte wieder von der Baustelle herunter gehoben und durch schweres Rammgerät ersetzt.

Um die großen Baugeräte auf die Baustelle zu heben, zu versetzen und wieder herunterzuheben, setzt die DB wie bereits beim Bau der ersten Hilfsbrücke im vergangenen Jahr 750-Tonnen-Kräne ein. Dann müssen die Autobahn und zeitweise auch die Eisenbahnstrecke von Essen nach Duisburg gesperrt werden. Denn sie verläuft mittig zwischen den beiden neu zu bauenden Hilfsbrücken.

Sperrungen der Autobahn bei Mülheim-Styrum am Wochenende oder rund um Feiertage

Die Deutsche Bahn hat in Abstimmung mit der Autobahn GmbH den Bauablauf so eingetaktet, dass notwendige Sperrungen möglichst am Wochenende oder rund um Feiertage liegen, um die Auswirkungen auf Pendlerinnen und Pendler möglichst gering zu halten. Außerdem nutzt die DB eine ohnehin geplante Sperrung für die Inbetriebnahme des elektronischen Stellwerks in Duisburg und weitere umfangreiche Modernisierungsarbeiten.

Die weiteren Sperrungen auf der A 40 bei Mülheim-Styrum sind geplant über Pfingsten, von Freitag, 21. Mai, ab 20 Uhr, bis Dienstag, 25. Mai, 5 Uhr, sowie von Freitag 28. Mai, 20 Uhr, bis Montag, 31. Mai, 5 Uhr, und von Freitag, 13. August, 20 Uhr, bis Montag, 23. August, 5 Uhr – dieser Termin liegt teils in den Sommerferien.

Auch die Verbindungen auf der Eisenbahnstrecke sind betroffen

In der Zeit zwischen Donnerstag, 13. Mai, zwischen 2 und 16 Uhr kommt es zu Zugausfälle und Umleitungen zwischen Essen und Duisburg in beide Richtungen. Über Pfingsten, zwischen dem 21. Mai, 21 Uhr, bis dem 26. Mai, 5 Uhr, wird die Bahnstrecke komplett in beide Richtungen gesperrt für ein Maßnahmenbündel wie die Inbetriebnahme des elektronischen Stellwerks in Duisburg. Zugausfälle und Umleitungen zwischen Essen und Duisburg in beide Richtungen sind auch am Sonntag, 30. Mai, von 1 bis 15 Uhr, zu erwarten. Vom 15. August, 6 Uhr, zum 20. August, 6 Uhr, kommt es zur Vollsperrung in beide Richtungen – dann werden die Brücken 3 und 5 zum Einheben der Brücken gesperrt.

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim