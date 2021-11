90.000 Menschen besuchten „Körperwelten“ in Mülheim

Mülheim. Nach 176 Ausstellungstagen endet die spektakuläre Schau mit Gunther von Hagens’ Plastinaten in Mülheim. Die Veranstalter ziehen Bilanz.

Nach insgesamt 176 Ausstellungstagen verabschiedet sich Gunther von Hagens´ Schau „Körperwelten – Eine Herzenssache“ nun aus Mülheim. Rund 90.000 Menschen nutzten trotz der Einschränkungen durch die Pandemie die Möglichkeit, die Plastinate anzuschauen.

Oliver Forster, Geschäftsführer von COFO Entertainment, zieht insgesamt ein positives Fazit: „Trotz vieler Unsicherheiten durch die Pandemie und die damit verbundenen Beschränkungen war für uns immer klar, dass wir die Ausstellung durchführen. Gerade in diesen Zeiten ist der Bedarf an Kultur unverändert groß.“ Kuratorin Dr. Angelina Whalley zeigt sich ebenfalls zufrieden: „Die Resonanz ist in Anbetracht der aktuellen Situation wirklich beachtlich. Ich bin sicher, dass unsere Ausstellung dazu beigetragen hat, bei den Besuchern die Wertschätzung für den eigenen Körper nachhaltig zu steigern und hoffe, dass sie in Zukunft noch mehr auf ihren individuellen Lebensstil achten.“

Insbesondere die letzten Ausstellungswochen waren gut besucht. In den Gästebüchern finden sich zahlreiche Kommentare beeindruckter Besucher. Wo und wann Körperwelten-Ausstellungen sonst noch zu sehen sein wird, finden Interessierte auf der Webseite auf www.koerperwelten.de. Zur Zeit laufen Schauen in Heidelberg und Berlin sowie in verschiedenen Städten im Ausland wie etwa in Moskau, Madrid oder Athen.

