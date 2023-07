„La Signora" (Carmela de Feo) ist nur eine von vielen bekannten Kabarettisten und Comedians, die im Juli und August in der Freilichtbühne in Mülheim auftreten.

Kultur 9. Stagefestival in Mülheim: Viele Kabarett-Stars am Start

Mülheim. Matthias Reuter, La Signora, Frank Goosen: In der Mülheimer Freilichtbühne geht es ab 27. Juli sehr lustig zu. Bekannte Comedians werden erwartet.

Das „Stagefestival“ – Festival für Theater, Komik, Kleinkunst und außergewöhnliche Klänge – beginnt am Donnerstag in der Freilichtbühne. Vor allem lokale Kabarettisten, Comedians, Kleinkünstlerinnen und -künstler präsentieren an sechs Donnerstagen ihre aktuellen Programme. Erwartet werden unter anderem Matthias Reuter, Christian Hirdes, Benjamin Eisenberg, Marco Jonas Jahn (Poetry-Slam), HP Lengkeit, Wildes Holz, La Signora und Frank Goosen.

Dem inklusiven Kulturverein Art Obscura e.V. ist es gelungen, auch bei der 9. Auflage wieder Größen verschiedener Genres nach Mülheim zu holen. Vom 27. Juli bis zum 31. August treten sie immer donnerstags ab 19 Uhr (Einlass: 18 Uhr, Biergarten geöffnet) auf. Außerdem geplant ist jeweils auch ein Vorprogramm mit verschiedenen Art-Obscura-Aktionen.

Größen aus dem Ruhrgebiet treten in Mülheimer Freilichtbühne auf

Den Auftakt macht am 27. Juli Matthias Reuter gemeinsam mit den Kabarettisten von „Nachgewürzt“ aus Oberhausen (Christian Hirdes, Benjamin Eisenberg). Es gibt musikalische Kleinkunst, Geschichten aus dem Ruhrgebiet und politisches Kabarett und Poetry-Slam-Stories von Marco Jonas Jahn. Am 3. August heißt es Bühne frei für HP Lengkeit und seine grandios-komische Hommage an Howard Carpendale: „HAUI – Spuren im Sand“ verspricht einen Abend mit vielen Geschichten und Songs.

Frank Goosen wird aus seinem aktuellen Roman „Spiel Ab!" in der Freilichtbühne in Mülheim lesen. Foto: Karl Banski / FUNKE Foto Services

In der Woche darauf kommt Wildes Holz (10. August) und gibt ein akustisches Livekonzert ohne Genre-Grenzen, gewürzt mit spontaner Komik. Ihr neues Programm heißt „Grobe Schnitzer“. Der vierte Donnerstag der Reihe gehört der italienischen Ruhrgebietlerin La Signora und ihrem „Comedy Club“ (17. August). Die Tänzerin, Sängerin, Akkordeonistin, Akrobatin und Moderatorin will gemeinsam mit Helmut Sanftenschneider, Onkel Fisch und Alice Köfer (Schauspielerin, Kabarettistin und Halbton-Sängerin aus Pottsdam) für einen einzigartigen Abend sorgen.

Tobi van Deisner und sein Programm „...föhnt dich weg“ sind am 24. August zu sehen. Der mehrfach ausgezeichnete Comedy-Tausendsassa begeistert mit einer kreativen Mischung aus Improvisation, Physical-Comedy und Zauber- und Ballonkunst. Zum Abschluss der Reihe liest Frank Goosen aus seinem neuen Roman „Spiel ab!“ (31. August). Er erzählt voller Witz, Herz und Insiderwissen von einer aufmüpfigen Bochumer Jugendfußballmannschaft und ihren Trainern und einer ereignisreichen Saison in der Kreisliga.

Der Eintritt ist frei, für die Künstler:innen geht der Hut rum. Weitere Infos: www.stagefestival.de.

