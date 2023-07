8. Bierbörse: Mülheims größter Biergarten öffnet wieder

Mülheim. Über 300 Sorten aus aller Welt: Drei Tage lang läuft im Stadthallengarten wieder die beliebte Mülheimer Bierbörse. Hier die wichtigsten Infos.

Wer gerne draußen ein kühles Bier trinkt, gerne mal eine neue Sorte probiert, kann nur hoffen, dass es sich bis zum kommenden Freitag ausgeregnet hat. Notfalls stehen dort aber auch viele große Schirme: Drei Tage lang, vom 4. bis 6. August, findet im Stadthallengarten wieder die Mülheimer Bierbörse statt. Die Veranstaltung war in vergangenen Jahren sehr beliebt, das Personal an den Ständen musste fleißig zapfen, die Stimmung war gut.

Dieses Mal nehmen laut Veranstalter rund 20 Bierverleger teil, die Firmen kommen aus ganz Deutschland, die angebotenen Biersorten aus der ganzen Welt. Insgesamt sollen mehr als 300 Sorten angeboten werden, darunter auch sehr ausgefallene Spezialitäten. Bei der vorherigen Mülheimer Bierbörse gab es neben Gebrautem aus verschiedenen europäischen Ländern beispielsweise auch ein Mango-Bier aus dem Kongo.

Mülheimer Stadthallengarten: Bier für jeden Geschmack

Das Grüngelände an der Stadthalle, zwischen Schloß- und Eisenbahnbrücke, verwandelt sich ein ganzes Wochenende lang in Mülheims größten Biergarten. Geöffnet ist die Bierbörse am Freitag und Samstag von 15 bis 24 Uhr, am Sonntag von 13 bis 20 Uhr. Der Eintritt zur gesamten Fläche ist kostenfrei. Weitere Infos und Termine gibt es auf www.bierböerse.com.

