75 Jahre WAZ: Besuchen Sie mit uns das Siemens-Werk Mülheim

Mülheim. Die WAZ feiert mit Ihnen ihren 75. Geburtstag. Erfahren Sie hier, wie Sie bei einer Besichtigung des Mülheimer Siemens-Werkes dabei sein können!

75 Jahre Westdeutsche Allgemeine Zeitung – das feiern wir als WAZ auch mit Veranstaltungen für Leserinnen und Leser in Mülheim. Für eine Betriebsbesichtigung in Mülheims großem Siemens-Werk können Sie sich jetzt bewerben.

[+++ Weitere Nachrichten aus Mülheim lesen Sie hier. +++]

Es ist der 3. April 2023, an dem die WAZ ihren 75. Geburtstag feiert. Mit exakt 75 Aktionen laden wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, zum Mitfeiern ein. Sechs Aktionen wird es in diesem Jahr in Mülheim geben. Drei davon stehen schon fest: eben jene erwähnte Führung am 10. März durch das Siemens-Werk am Rhein-Ruhr-Hafen, eine Führung durch das Max-Planck-Institut für Kohlenforschung mit einem anschließenden „Meet and Greet“ mit Nobelpreisträger Benjamin List (25. Mai) sowie eine exklusive Führung auf und unter der Ruhrtalbrücke der A 52 in Mintard (17. August) – dort, wo sonst nur Autos fahren und kein Mensch zu Fuß unterwegs ist.

75 Jahre WAZ: Besichtigung des Mülheimer Siemens-Werkes

Lesen Sie zur Aktionsreihe:75 Jahre WAZ: Wir feiern bei 75 Aktionen vor Ort mit Ihnen

Zunächst geht es zu Siemens Energy. Der Technologiekonzern entwickelt und fertigt in Mülheim Spitzenprodukte und -lösungen für die Stromerzeugung und -übertragung. Mehr als 4600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bauen in Mülheim Turbinen und Generatoren, sind in der Montage, im Service und Vertrieb sowie in der Gasturbinentechnik tätig.

Erleben Sie eine Führung durch den Fertigungsstandort! Bewerben Sie sich bis zum 28. Februar um eine Teilnahme am 10. März unter waz.de/237462205.

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim