700 Besucher bei Lesungen im Kulturpalast in Mülheim-Saarn

Die Autorin Sandra Lüpkes las im Kulturpalast, der ehemaligen Christus-Kirche in Mülheim-Saarn.

Bücher sorgen für Ablenkung und Unterhaltung in angespannten Zeiten. Die Buchhandlung Hilberath & Lange konnte in diesem Herbst trotz Corona erfolgreich zwölf Kulturveranstaltungen in acht Wochen durchführen. Mit strengen Hygieneregeln, begrenzter Teilnehmerzahl und Bestuhlung mit Abstand. Eine Bilanz.

Die Buchhandlung selbst kommt derzeit nur für kleine Lesungen in Frage. Deshalb verlegten die Buchhändlerinnen acht ihrer Lesungen in ihren „Kulturpalast“, die entwidmete Christuskirche in Saarn. Diese wurde ihnen vom Investor Vesteo kostenlos überlassen. Für die notwendige Bühnentechnik und die atmosphärische Beleuchtung beauftragten die Hillas die Mülheimer Firma „ton:media“. „Es gab Baustrom der Firma Hoxha, die zurzeit die Gebäude zwischen Waldbleeke und Schneisberg Häuser errichtet. Und ein freundlicher Nachbar sorgte für die Beleuchtung des Zuwegs“, berichten die Veranstalterinnen.

Höhepunkt mit Dokumentarfilmer Torsten Körner zur privaten Angela Merkel

Die Anstrengungen wurden belohnt: Die Lesungen waren alle sehr gut besucht. Insgesamt 700 Gäste zählte man bei den Veranstaltungen. Es sei erfreulich festzustellen, „dass alle so gerne an den Lesungen teilgenommen haben, Nieselregen, Baustellenmatsch, die 3G-Kontrollen am Eingang ohne Murren mitgemacht haben, die Kälte im Veranstaltungsraum nicht gescheut haben, lächelnd gekommen und lächelnd gegangen sind. Es waren wundervolle Abende. Jedes Mal ist der Funke übergesprungen zwischen dem Publikum und den Autorinnen und Autoren.“

Ein besonders berührender Abend sei die Lesung über die private Angela Merkel mit dem Autor und Dokumentarfilmer Torsten Körner gewesen, der resümierte: „Was diese Buchhandlung ermöglicht, ist eigentlich auch einen Dokumentarfilm wert“.

Was bei Wohnmobil Hymer mit einem Vor-Ort-Duo von Brigitta Lange und Ursula Hilberath zum Thema Camping begann, endete dann auf dem Bauhof der Firma Ammann mit amüsanten Texten aus der Weltliteratur zum Thema Bauen und Wohnen. Die Buchhändlerinnen sind glücklich und zufrieden, dass sie „in Corona-Zeiten so viele Menschen erreicht haben“.

