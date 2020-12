Ein 41-Jähriger randalierte am Dienstag in der Mülheimer Fußgängerzone. Er beleidigte Passanten und die Polizei.

Polizeieinsatz 41-jähriger Mann randaliert in der Mülheimer Fußgängerzone

Mülheim. Ein 41-Jähriger randalierte in der Mülheimer Fußgängerzone. Er beleidigte Passanten und die Polizei. Seine „Maske“ war ein Stück Toilettenpapier.

Ein Passant bat am Dienstag gegen 17 Uhr die Polizei an der Leineweberstraße um Hilfe, weil ganz in der Nähe ein aggressiver Mann randalierte, der aufgrund seiner Statur äußerst bedrohlich wirke.

Als die Beamten auf den 41-Jährigen trafen, schrie dieser gerade zwei Passanten an, zudem hatte er statt des erforderlichen Mundschutzes Toilettenpapier mit Haftfilm im Gesicht befestigt. Auf die Beamten reagierte der 41-Jährige aggressiv. Er ballte die Fäuste und beleidigte die beiden. Auch seine Identität wollte der Mann nicht preisgeben – er nannte nur Fantasienamen.

Polizisten riefen Verstärkung und fesselten den Mann

Inzwischen hatten die Polizisten Verstärkung angefordert. Um den Randalierer nach Ausweispapieren zu durchsuchen, wurde er gefesselt. Weil der Mann sich dagegen wehrte, musste er unter erheblichem Kraftaufwand zu Boden gebracht werden. Dabei wurde einer der Beamten verletzt. Ein Rettungswagen brachte den 41-Jährigen ins Krankenhaus, wo ihm auch Blutproben entnommen wurden.

Der Mann ist bereits in ähnlicher Weise aufgefallen, so die Polizei. Gegen ihn wird wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.