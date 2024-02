23 Tonnen gefälschtes Waschmittel sollten nach Mülheim gehen

Mülheim Einen besonderen Schmuggelfund hat der Zoll gemacht - und einem Mülheimer damit wohl ein lukratives Geschäft verhagelt. Die Details der Story.

Ein ungewöhnlicher Schmuggelversuch mit Mülheimer Beteiligung endete kürzlich beim Zollamt in Köln. Die Beamten stellten sage und schreibe 23.000 Kilogramm gefälschtes Waschpulver sicher.

Das Waschmittel wurde in einem Lkw entdeckt, berichtete Jens Ahland, Pressesprecher des Hauptzollamts Köln. Es sei eine wirklich „enorme Menge“ gewesen, „knapp über dem durchschnittlichen Tagesverbrauch an Waschpulver aller Einwohner der Stadt Köln zusammen“.

Zoll-Sprecher: Originalhersteller kann zivilrechtlich gegen den Mülheimer vorgehen

Das gefälschte Produkt war laut Ahland „auf dem Weg aus der Türkei nach Deutschland“ und zwar „in mehr als 5400 nachgeahmten Verpackungen eines bekannten Waschmittelherstellers“. Der Originalwert der Ware betrage fast 110.000 Euro. Man habe den Originalhersteller über die Sicherstellung informiert, „dieser kann nun zivilrechtlich gegen den Empfänger aus Mülheim vorgehen“.

Das Fake-Produkt sei zwischenzeitlich im Auftrag des Markeninhabers vernichtet worden. „Bei Produktfälschungen denken viele Menschen in erster Linie an teure Handtaschen, Uhren oder Schuhe. Aber wir haben auch schon gefälschte Knopfzellen-Batterien, Rasierklingen, Glühbirnen oder Kondome sichergestellt“, so Ahland. „Marken- und Produktpiraterie ist ein Hemmschuh für fairen Wettbewerb und neue Arbeitsplätze“, mahnt er. Nicht nur deutsche Unternehmen seien mit dem Problem konfrontiert, dass hochwertigen Produkte kopiert und zu wesentlich geringeren Herstellungskosten und überwiegend geringer Qualität „unter Ausnutzung billiger Arbeitskräfte auf dem Markt regelrecht verramscht werden“. Im Interesse von Wirtschaft und Privatpersonen versuche der Zoll, für fairen Wettbewerb zu sorgen.

