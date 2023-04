21-jähriger Mülheimer baut Unfall: War er unter Drogen?

Mülheim. Er schoss aus der Kurve und landete vor einem Mast: So endete die Fahrt eines jungen Mülheimers. Nahe des Unfallortes fanden Polizisten Drogen.

Vor einem Ampelmast endete unfreiwillig die Fahrt eines 21 Jahre alten Mülheimers, der in der Nacht zu Karfreitag in Heißen unterwegs war. Was Polizeibeamte in einem Gebüsch nahe des Unfallortes fanden, machte sie stutzig.

Am frühen Freitagmorgen, 7. April, kam den Angaben der Polizei zufolge ein 21-Jähriger mit seinem Renault Megane in einer Kurve im Bereich der oberen Hingbergstraße in Heißen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Ampelmast.

Renault Megane schoss in Mülheim aus der Kurve und prallte gegen Ampelmast

Gegen 2 Uhr hatten Passanten den Leitstellen der Feuerwehr und der Polizei einen Unfall an der Einmündung Hingbergstraße/Nebenbank gemeldet. Die ersten Einsatzkräfte trafen laut Polizei auf einen 21-jährigen Mülheimer, der offensichtlich mit seinem Renault Megane in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war.

Das Fahrzeug war zunächst über einen Grünstreifen gerutscht und kam zum Stehen, nachdem es gegen einen Ampelmast geprallt war. Ein Notarzt betreute den verunfallten Mülheimer am Unfallort und stellte fest, dass der 21-Jährige den Unfall unverletzt überstanden hatte.

Zeugen des Unfalls, der sich nachts in Mülheim-Heißen ereignet hat, werden gesucht

Was eine zusätzliche Wendung bei dem Unfall brachte: In einem Gebüsch unweit des Unfallortes stellten die Beamten ein Tütchen mit mutmaßlichem Cannabis sicher, das möglicherweise dem Mülheimer zugeordnet werden kann, heißt es im Polizeibericht.

Auf der Hingbergstraße in Mülheim baute ein 21 Jahre alter Mülheimer am Osterwochenende einen Unfall. Polizeibeamten fanden in der Nähe des Unfallortes Drogen in einem Gebüsch. (Symbolbild) Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Um seine Fahrtüchtigkeit zu überprüfen, brachten die Polizisten den 21-Jährigen zur Wache; dort entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Den Heimweg musste der junge Mülheimer zu Fuß antreten, da die Polizei sowohl seinen Führerschein als auch das verunfallte Fahrzeug sichergestellt hat.

Das Verkehrskommissariat werde anhand des Wagens ermitteln, wie schnell der 21-Jährige in Heißen unterwegs war, sagte ein Polizeisprecher. An dem Auto und am Ampelmast entstanden den Einsatzkräften zufolge hohe Sachschäden.

Zeugen des Unfalls an der Hingbergstraße in Heißen werden gebeten, sich unter 0201/829-0 beim Verkehrskommissariat der Polizei Essen/Mülheim zu melden.

