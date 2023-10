19.000 Babys versorgt: Mülheim trauert um Schwester Ingeborg

Schwester Ingeborg 2016 zu ihrer offiziellen Verabschiedung in der Krankenhauskapelle des St. Marien-Hospitals in Mülheim.

Mülheim. Etliche Mülheimer werden sie kennen: Schwester Ingeborg hat tausende Babys im Marien-Hospital umsorgt. Mülheimer können gemeinsam Abschied nehmen.

Sie war eine Mülheimer Institution: Schwester Ingeborg, die fast 60 Jahre lang als Kinderkrankenschwester, als Oberin und als Seelsorgerin im katholischen St. Marien-Hospital in Mülheim gelebt und gearbeitet hat, ist verstorben.

Wie die katholische Stadtkirche am Montag mitteilte, ist Schwester Ingeborg am vergangenen Freitag, 27. Oktober, verstorben. 2016 hatte die Kirche ihre Schwester im Alter von damals 86 Jahren mit einem Abschiedsgottesdienst in St. Mariae Geburt in den endgültigen Ruhestand und ins Kloster der Barmherzigen Schwestern verabschiedet. Eigentlich war die ehemalige Oberin schon 2001 in den Ruhestand versetzt worden, sie blieb aber einfach da, „um Händchen zu halten und mit den Leuten zu reden“, wie sie dieser Redaktion vor sieben Jahren erzählte.

Mülheimer Schwester Ingeborg hat rund 19.000 Babys versorgt

Schwester Ingeborg in der Kinderstation des Mülheimer St. Marien-Hospitals. Foto: Repro: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Schwester Ingeborg war die letzte Ordensfrauen im Marien-Hospital. Als junge Kinderkrankenschwester hatte sie 1952 dort ihren Dienst angetreten und war dem Haus treu geblieben, abgesehen von wenigen Dienstjahren im Kloster sowie am Essener St. Elisabeth-Krankenhaus. 30 Jahre lang, bis 1990, arbeitete Schwester Ingeborg auf der Neugeborenenstation des St. Marien-Hospitals, die 2001 geschlossen wurde. Die Schwester schätzte zu ihrer Verabschiedung vor sieben Jahren, dass sie insgesamt rund 19 000 Babys versorgt hat. Daher kennen sie in Mülheim sehr viele Menschen.

Die katholische Kirche lädt so auch ein zu einem Hochamt am Christköngssonntag, 26. November, um 11.30 Uhr in St. Mariae Geburt an der Althofstraße, um Schwester Ingeborg zu gedenken und um Abschied von ihr zu nehmen.

