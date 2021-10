17-jähriger Mülheimer prallt frontal mit Motorrad gegen Auto

Mülheim/Essen. Ein 17-jähriger Mülheimer wurde bei einem Unfall in Kettwig schwer verletzt, als er mit seinem Motorrad frontal mit einem Auto zusammenstieß.

Ein 17 Jahre alter Mülheimer ist bei einem Unfall auf der Meisenburgstraße in Kettwig schwer verletzt worden, als er mit seinem Motorrad, einem Leichtkraftrad, frontal mit dem Auto einer 64-jährigen Essenerin zusammengestoßen ist.

Der Unfall ereignete sich am Freitagabend (29. Oktober) gegen 19.50 Uhr an der Kreuzung von Meisenburgstraße, Graf-Zeppelin-Straße und Mendener Straße. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war die 64 Jahre alte Essenerin mit ihrem Mitsubishi auf der Meisenburgstraße in Richtung Kettwig unterwegs, als der 17-jährige Mülheimer die Graf-Zeppelin-Straße mit seiner Aprilia in die Gegenrichtung befuhr.

17-jähriger Motorradfahrer will in die Mender Straße Richtung Mülheim abbiegen

Die Polizei geht nach jetzigem Ermittlungsstand davon aus, dass der 17-Jährige beim Abbiegen nach links in die Mendener Straße den entgegenkommenden Kleinwagen übersehen haben könnte.

Durch den Zusammenstoß wurden sowohl der Mülheimer Motorradfahrer als auch die Essener Autofahrerin schwer verletzt und wurden in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht.

Zwei Beifahrer des Kleinwagens – eine 40-jährige Frau und ein 40-jähriger Mann – wurden nach Angaben der Polizei durch die Kollision leicht verletzt. Das Verkehrsunfallteam hat die Spurensicherung am Unfallort übernommen und ermittelt nun weiter. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden.

