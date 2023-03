16-Jährige in Mülheim angefahren: Mädchen schwer verletzt

Mülheim. Eine 16-Jährige ist in Mülheim angefahren und verletzt worden. Der Fahrer fuhr ohne Führerschein und ist polizeibekannt. Polizei sucht Zeugen.

Als das 16 Jahre alte Mädchen am Freitagvormittag, 17. März, an der Oberhausener Straße in Mülheim-Styrum unterwegs war, wurde es auf Höhe der Augustastraße von einem Auto erfasst und verletzt. Laut Polizei saß der 53-jährige Autofahrer ohne Führerschein hinterm Steuer.

Der Dacia Sandero des 53-jährigen Autofahrers erfasste die Schülerin, als sie am vergangenen Freitag gegen 11.40 Uhr zu Fuß auf der Oberhausener Straße unterwegs war. Nach Angaben der Polizei war der Pkw in Fahrtrichtung A 40 unterwegs, als es zur Kollision mit der 16-jährigen Fußgängerin kam. Die Schülerin wurde laut Polizeibericht schwer verletzt und musste nach der Erstversorgung am Unfallort in ein Krankenhaus gebracht werden.

Autofahrer festgenommen, nachdem er in Mülheim eine 16-Jährige angefahren hat

Das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei war vor Ort im Einsatz. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der 53-Jährige den Dacia Sandero ohne gültige Fahrerlaubnis. Er war bereits in der Vergangenheit durch ähnliche Delikte in Erscheinung getreten, berichtet die Polizei. Da der Mann zudem keinen festen Wohnsitz hat, wurde er vorläufig festgenommen. Der Pkw wurde zur Beweissicherung sichergestellt.

Lesen Sie auch:

Die Oberhausener Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung A 40 gesperrt werden. Um den Unfallhergang zu klären, sucht die Polizei dringend Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bei der Polizei Essen/Mülheim unter 0201/829-0.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim