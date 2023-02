Mülheim. Die IG BAU sieht ein altes Problem für Mitarbeiter am Bau gelöst. Wofür weit mehr als Tausend Mülheimer Bauarbeiter nun mehr Geld bekommen.

Bauarbeiter bekommen ab Februar zum ersten Mal eine Entschädigung für die Wege zu ihrer Baustelle. Das teilt die IG Bauen-Agrar-Umwelt (BAU) mit.

Laut dem Bezirksvorsitzenden der IG BAU Mülheim-Essen, Peter Köster, seien viele Nerven verloren und dem Arbeitgeber für die Anfahrt viel Zeit geschenkt worden. Dass die Entschädigung nötig sei, zeige die Untersuchung vom Pestel-Institut, die von der IG BAU in Auftrag gegeben wurde. Dabei sei herausgekommen, dass 1570, also neun von zehn Beschäftigten der Baubranche in Mülheim an 200 Arbeitstagen unterwegs sind. Das sind laut dem Pestel-Institut 9,3 Millionen Kilometer im Jahr. Um die Länge der Strecke deutlich zu machen: Mülheims Bauarbeiter fahren rund 233 Mal um die Erde, so Köster.

Für die Strecken zwischen Betrieb und Baustelle gibt es nun Geld

„Das Ergebnis macht deutlich, dass die, die auf dem Bau arbeiten, viel Extra-Zeit am Steuer vom Pkw oder im Baubulli verlieren. Dabei ist die Wegezeit nichts anderes als für den Bau-Job investierte Lebenszeit“, sagt Carsten Burckhardt vom IG BAU-Bundesvorstand.

Jenes Problem der unbezahlten Fahrten bestand lange. Es sei ein harter Weg gewesen, um die Entschädigung durchzubringen, denn immer wieder sollen sich die Arbeitgeber dagegen gestemmt haben, so Burckhardt. Doch der Aufwand habe sich gelohnt. Für die Strecken zwischen dem Betrieb und der Baustelle bekommen die Bauarbeiter nun zwischen sechs bis acht Euro pro Tag. Diejenigen, die mit dem privaten Auto anfahren, bekommen zusätzlich Kilometergeld. Und auch für die Anreise mit Bus und Bahn gibt es eine Erstattung: Arbeitnehmer, die auf Montage sind, bekommen je nach Strecke zwischen 16 und 78 Euro.

