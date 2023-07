15. Ruhr Reggae Summer: Star-Aufgebot bei Mülheimer Festival

Der Ruhr Reggae Summer findet vom 4. bis 6. August wieder am Ruhrstadion in Mülheim statt. Viele Stars der Szene reisen an. Zu hören sein werden neben dem klassischen Reggae auch Afrobeats, Worldmusic und Dub.

Mülheim. Endspurt beim Kartenvorverkauf für das Reggae-Festival in Mülheim. Es startet in 15 Tagen. Noch gibt es Tickets. Zu den Top Acts zählt Gentleman.

Love, peace und music: Der Ruhr Reggae Summer soll auch diesmal wieder ein großes Fest entspannter und entspannender Rhythmen werden. Er steigt vom 4. bis 6. August am Ruhrstadion in Styrum. Rund 10.000 Fans werden erwartet.

Headliner der 15. Festival-Auflage sind Gentleman, die Band Bukahara, Fat Freddys Drop aus Neuseeland und Yemi Alade aus Nigeria. Neben klassischen Reggae-Acts werden laut Veranstalter in diesem Jahr auch Dancehall, Dub, HipHop, Worldmusic und Ska zu hören und zu feiern sein. „Jeder der drei Tage bietet ein abwechlungsreiches Programm“, sagt Mattia Rübenstrunk von U-Concert.

Wer einen Drei-Tages-Pass erwirbt, kann alle Acts genießen. Wer sich für ein Tagesticket interessiert, sollte wissen: Am Freitag treten Young Israelites, Miwata, Rebellion the Recalled, Fantan Mojah, Steel Pulse, Jugglerz und Code Red Sound auf. Am Samstag sind Jah Mason, Turbulence, Lila Ike, Bukahara, Fat Freddys Drop, Yemi Alade, Warrior Sound sowie Freak De L‘Afrique on stage. Für den Sonntag kündigt man Anthony B, Jesse Royal, Ras-I, Queen Omega, Warrior Sound und Gentleman an.

Gentleman zählt zu den Headlinern beim Mülheimer Reggae-Festival. Foto: Christina Gotz

Über 30 Auftritte nationaler und internationaler Künstlerinnen und Künstler locken zur Live-Stage neben dem Ruhrstadion. Das Musikprogramm beginnt am Freitag um 13 Uhr, ansonsten um 12 Uhr, und dauert bis tief in die Nacht. Im „Soundsystem Tent“ werden zudem am Freitag und Samstag ab 23 Uhr die bekanntesten DJs aus den Bereichen Reggae, Dancehall und Afrobeats auflegen. Für Tanzwütige ein Muss. Am Donnerstag gibt es von 18 bis 22 Uhr schon einmal einen Vorgeschmack darauf.

Der Ruhr Reggae Summer bietet aber noch viel mehr. Besucherinnen und Besucher können wieder an den Ruhrauen campen. „Es gibt noch freie Campingplätze. Das Family-Camp sowie das Caravan-Camp sind allerdings schon ausverkauft“, berichtet Mattia Rübenstrunk. Ihr Zelt aufbauen können die Festival-Teilnehmer schon am Donnerstag ab 12 Uhr, abgebaut sein muss alles bis 12 Uhr am Montag. Karten fürs Festivalcampen (ab 15 Euro) sind nur vor Ort erhältlich, nicht im Vorverkauf.

Ein besonderes Extra für Festivalgäste ist die freie Nutzung des Naturbades mit seinem zehn Meter hohem Sprungturm (jeweils 9 bis 20 Uhr, Do ab 18 Uhr). Dort kann man auch die Skimboard-Anlage (Fr, Sa, So ab 10 Uhr) ausprobieren und an Yoga-Kursen (Sa, 12 Uhr) oder auch am Bingo-Vergnügen teilnehmen. Für Kinder gibt es im Freibad einen Spielbereich. Die Beach-Area lädt zum Relaxen ein – am Freitag und Sonntag ab 12 Uhr und am Samstag ab 13 Uhr.

Bukahara kommen nach Mülheim zum Ruhr Reggae Summer und gelten als einer der Top-Acts. Foto: Rheinproduktiv

Auf einem Marktbasar soll an interessanten Ständen ausgiebig gestöbert werden. Und: An Foodtrucks kann man sich zwischen den Gigs stärken, es wird eine große Auswahl an vegetarischen und veganen Speisen und „nur regionales Bio-Fleisch“ angeboten.

Die Festivalkassen sind am Donnerstag, 3. August, von 10 bis 24 Uhr, am Freitag von 9 bis 1 Uhr, am Samstag von 10 bis 1 Uhr und am Sonntag von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Es gibt Drei-Tages-Tickets (129 Euro) und Tagestickets (69 Euro, am Samstag 79 Euro) sowie Schmuckblatt-Tickets zum Verschenken. Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt.

Karten im Vorverkauf erhält man unter ruhr-reggae-summer.de/mhx (Buttton: „Tickets“). Dort gibt es auch viele Informationen zum Festival.

