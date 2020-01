140.000 Stunden Inklusion im Jahr

Im Jahr 2018 haben Inklusionshelfer der Lebenshilfe 140.000 Stunden geleistet. Sie betreuten 117 Schüler mit unterschiedlichen Behinderungen an 44 Schulen, allein 30.000 Stunden an der Rembergschule. Hinzu kamen 36 Kinder in 29 verschiedenen Kindertageseinrichtungen.

Wer sich für die Arbeit der Lebenshilfe interessiert oder selbst Inklusionshelfer werden möchte, kann sich an die Geschäftsstelle auf der Heinrich-Lemberg-Straße 23 wenden: 0208/40995836 oder per Mail an info@lebenshilfe-muelheim.de. Weitere Informationen auf www.lebenshilfe-muelheim.de.