13 Künstler zeigen aktuelle Arbeiten zum Thema „Still-Leben“

Ein Selbstportait von Jan Homeyer: der Mensch im Dialog mit sich selber während des Lockdowns. Das Bild ist in einer Ausstellung bei d’Hamé in Mülheim zu sehen..

Mülheim. Die Künstlergruppe „Schanze“ aus Münster stellt in der Galerie D’Hamé in Mülheim aus. 13 Künstler zeigen Werke - auch zum Corona-Lockdown.

Im Kunstraum der Galerie d’Hamé an der Schloßstraße 29 stellen bis zum 30. Oktober 13 Künstler der freien Künstlergemeinschaft „Schanze“ aus Münster zum Thema „Still-Leben“ aus.

Die „Schanze“ wurde bereits vor über 100 Jahren gegründet und vereinte lange verschiedenste kreative Disziplinen, neben bildenden Künstlern waren Schauspieler, Musiker und Dichter vertreten. Mittlerweile wird der Verein ausschließlich von bildenden Künstlern getragen, die in unterschiedlichen Bereichen tätig sind. So sind neben Malerei, Bildhauerei, Druckgrafik und Zeichnung auch Fotografie und Glaskunst in der Ausstellung vertreten.

Werke nehmen Bezug auf coronabedingte Auszeit

Das Thema knüpft einerseits an die klassische kunsthistorische Gattung des Stilllebens an, ist jedoch andererseits durchaus auch eine konkrete Bezugnahme auf die coronabedingte Auszeit. So zeigen die einzelnen Positionen, wie unterschiedlich der Umgang mit dieser Ausnahmesituation sein kann.

Während Künstler wie Dieter van Offern (Malerei) oder Christina Kuczinski (Glaskunst) den Stillstand des gesellschaftlichen Lebens thematisieren und die daraus erwachsene befremdliche Kälte festhalten, ist ein weiterer Schwerpunkt der Ausstellung die Kommunikationslosigkeit. Der zwischenmenschliche Austausch war im Lockdown nicht mehr wie gewohnt möglich, mitunter war man selbst sein eigener Dialogpartner bei einem Zwiegespräch, wie es Jan Homeyer in zwei Selbstporträts sehr anschaulich macht.

