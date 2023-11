125 Jahre! Wie der TSV Viktoria Mülheim sein Jubiläum feiert

Der Ruhrauenlauf war in den vergangenen 25 Jahren das sportliche Highlight des TSV Viktoria Mülheim.

Mülheim. Mit fast 5000 Mitgliedern ist der TSV Viktoria Mülheims größter Sportverein. Er wird 125 Jahre alt. Worauf sich die Gäste freuen dürfen.

Es war das Jahr 1898, als einige Turner aus Mülheim den Turnverein Viktoria Saarn gründeten. Unter dem Namen TSV Viktoria besteht der Verein bis heute und ist mit aktuell 4849 Mitgliedern der größte Sportverein der Stadt. Er feiert in dieser Woche sein 125-jähriges Bestehen.

Eingebettet werden die Feierlichkeiten zu diesem Jubiläum in ein Zirkusprojekt. Gemeinsam mit der Zirkusfamilie Sperlich bereiten Kinder und Jugendliche aus den verschiedenen Abteilungen des TSV seit Montag ein großes Programm vor.

Mülheimer Jubiläum: Vier Aufführungen am Freitag und Samstag

Die Aufführungen finden am Freitag und Samstag auf dem Gelände der Parkstadt in Speldorf statt (Eingang Sportwiese an der Wissollstraße).

Los geht es am Freitag um 11 Uhr mit einer Vorführung für Kindergärten und Schulen. Am Abend steigt ab 18 Uhr die Gala-Vorstellung mit zahlreichen geladenen Gästen aus Politik, Sport und Verwaltung. Zwei weitere Aufführungen sind für Samstag um 11 und 15 Uhr geplant. Kinder bis zehn Jahre zahlen fünf Euro, Jugendliche bis 15 Jahre sieben Euro, alle ab 16 Jahren zehn Euro.

Kartenvorverkauf am Mittwoch und Donnerstag

Der Kartenvorverkauf findet am Mittwoch und Donnerstag (15./16. November) jeweils von 16 bis 20 Uhr in der Geschäftsstelle des TSV an der Wissollstraße 13 statt. Weitere Infos gibt es unter tsv-viktoria.de.

Der TSV Viktoria hat aktuell 16 Sportabteilungen. Ein Meilenstein war der Umzug in das neue Fitness- und Gesundheitszentrum an der Wissollstraße auf dem ehemaligen Tengelmann-Gelände im vergangenen Jahr. Seit Februar 2022 finden dort wöchentlich bis zu 75 Sportkurse statt.

Als Ausbildungsbetrieb ist der TSV seit der Jahrtausendwende durch die IHK zertifiziert. Angeboten werden Schülerpraktika, Sportpraktikantenstellen bis hin zu dualen Studiengängen.

