1. Summer Open Air in Mülheim: Johnny Logan und Moguai dabei

Die Rockband The Lords ist seit Jahrzehnten unverwüstlich. Sie spielt am 12. August im Müga-Park in Mülheim.

Mülheim. Die Mülheimer Ruhrbühne wird 2023 zum Summer Open Air. Zum Festival im August kommen The Lords, Maggie Reilly, Johnny Logan und mehrere Top-DJs.

Aus der „Ruhrbühne“ wird das „Mülheim Summer Open Air“. Das Sommer-Highlight der Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST) bekommt einen neuen Namen, und der verspricht mehr Musik, mehr Spaß, mehr Event – an nunmehr sogar zwei Tagen. Während am Samstag, 12. August, auf der Müga-Wiese am Schloß Broich drei Rock- und Popgrößen auftreten, steht der Freitag (11. August) ab sofort im Zeichen elektronischer Musik.

Ein umfangreiches DJ-Line-Up macht dann aus der Müga ein Festivalgelände. „Damit sprechen wir bewusst zusätzlich eine jüngere Zielgruppe an und reagieren auf die Wünsche der Stadt und unserer MülheimPartner, die dieses großartige Musikevent erst ermöglichen“, so Michael Birr, Geschäftsführer der MST.

+++Festivals, Feste & Co.: Diese Events steigen 2023 in Mülheim+++

Mülheimer DJ-Nacht: Verhandlungen mit internationalem Top-Star laufen

Einer der DJs, der am Freitag an den Turntables aktiv ist, ist der bekannte DJ und Produzent Moguai. Seine aus dem Radio bekannten Sets wird er live am Freitag, 11. August ab 18.30 Uhr beim Mülheim Summer Open Air auflegen. Mit Helen & Boys und den zwei Electronic Souls sind weitere Top-DJs der Szene am Start. „Der Headliner am Freitag wird aber ein internationaler Top-Star sein. Wir arbeiten gerade mit Hochdruck an den Verträgen“, verrät Michael Birr.

Johnny Logan aus Irland gewann drei Mal den Eurovision Song Contest. Er kommt am 12, August zum 1. Summer Open Air in Mülheim. Foto: Krestine Havemann

Gleich drei international bekannte Künstler werden am Samstag live zu erleben sein. Den Auftakt machen The Lords. Die Rockband ist seit über 60 Jahren aktiv und wird ihre großen Hits wie „Shakin‘ All Over“, „Que Sera“ oder „Poor Boy“ spielen. Im Anschluss sorgt Maggie Reilly für eine musikalische Zeitreise zurück in die 80er und 90er-Jahre. Die Schottin erzielte gemeinsam mit Mike Oldfield weltweite Charterfolge – etwa mit „Moonlight Shadow“. Außerdem kehrt Johnny Logan nach Mülheim zurück. Nachdem der dreifache Gewinner des Eurovision Song Contests schon 2014 auf der Ruhrbühne gespielt hat, möchte er mit Songs wie „Hold Me Now“ und „What’s Another Year“ jetzt erneut für Gänsehautmomente sorgen.

Zur Ruhrbühne lesen Sie auch:

„In diesem Jahr ist mehr drin“, freut sich Jens Weber, Eventmanager der MST. „Neben einem zusätzlichen Tag bieten wir zudem am Samstag einen weiteren Top-Act. Und das alles zum fairen Ticketpreis.“ Karten für den Samstag (29,90 Euro) sind ab sofort exklusiv in der Touristinfo, Schollenstraße 1, erhältlich. Der Online-Ticketverkauf startet am Sonntag, 9. April, um 9 Uhr. Der Vorverkauf für den „Electronic Friday“ startet Ende Mai. Alle Infos dazu werden zeitnah auf der Homepage sowie über die Social-Media-Kanäle der MST (@muelheim.tourismus) kommuniziert.

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim