Mont-Cenis-Gesamtschule - Die richtige Schule für Ihr Kind?

Herne. Welches ist die richtige weiterführende Schule für mein Kind? Alle Infos zu den Schulen in Herne. Hier: Die Mont-Cenis-Gesamtschule.

Vor den Anmeldungen für die Aufnahme in die 5. Klassen im Februar machen sich Eltern und Kinder die Wahl der richtigen Schule häufig nicht leicht. Die WAZ hat deshalb allen weiterführenden Schulen in Herne und Wanne-Eickel einen besonderen Fragebogen rund um das Schulleben zugeschickt. Er soll bei der Wahl der richtigen Schule für Ihr Kind helfen. Hier sind die Antworten der Gesamtschule Mont-Cenis.

Name der Schule: Mont-Cenis-Gesamtschule

Name der/des Schulleiters*in: Sylke Reimann-Pérez

Zahl der Schüler: 981

Zügigkeit in Klasse 5: 6-zügig

Schulbeginn: 8.00 Uhr

Motto: Wir machen uns fit für die Zukunft

Fremdsprachen: Englisch, Französisch, Latein, Spanisch

Schulabschlüsse, die erworben werden können: HA, MSA, Abitur, Fachabitur

Kooperationen mit anderen Schulen:

Gymnasiale Oberstufen der EFG, Haranni-Gymnasium, Otto-Hahn-Gymnasium, Pestalozzi-Gymnasium

Kooperationen mit Unternehmen und Einrichtungen:

Ausbildungspakt der MCG (begleitet und unterstützt von einem Netzwerk aus Herner Betrieben, der Stadt Herne, der Berufsberatung der Agentur für Arbeit und anderen Einrichtungen.)vKooperationen mit der Städtischen Musikschule und diversen Herner Sportvereinen, mit zwei Herner Altenheimen, mit der Stadtbücherei Herne u.a.

Betreuungszeit/Betreuungsangebote: Mo, Mi, Do 8.00 Uhr-16.00 Uhr

Di, Fr 8.00 Uhr-13.20 Uhr

Individuelle Förderung: durch Lernzeiten / im LRS-Unterricht

Gibt es einen obligatorischen oder freiwilligen Auslandsaustausch? Wenn ja, in welcher Klasse und wohin?

Skifahrt in die Schweiz im Jg. 8 und EF, Italienfahrt in Jg. Q2

Gibt es eine Mensa? Von wem wird das Essen geliefert?

Mensa- und Kioskbetrieb, Lieferung von Appetito

Welche AGs werden angeboten?

Roboter-AG, Jonglage-AG, Garten-AG, Mofa-AG, Programmieren-AG, Blog-AG, Schwimm-AG, Sanitäter-AG, Sporthelfer-AG, Pausenhelfer-AG, Streitschlichter-AG

Welche Themen finden an Ihrer Schule besondere Beachtung?

- Sprachen

- Sport

- Musik

- Umwelt/Nachhaltigkeit

Erreichbarkeit: Wie ist die Schule im ÖPNV erreichbar?

Buslinien 311 und 323 der HCR. Haltestellen: Ostbachtal und Granitstraße

Können Schüler mit dem Fahrrad kommen? / Stehen Fahrradständer zur Verfügung?

Ja. Es stehen ausreichend Fahrradständer auf zwei Schulhöfen zur Verfügung.

Wie ist die Schule in Sachen Digitalisierung aufgestellt?

W-Lan-Ausstattung ab Ostern 2021, Informatikräume und Whiteboards, Logineo Lernmanagementsystem

Das ist uns wichtig:

Ein lernförderliches Schulklima, gute Beratung durch engagierte Lehrkräfte, eine gute Schulgemeinschaft. Wir wollen jeden/ jede zu dem für ihn/ sie bestmöglichen Abschluss bringen.

Warum sollte sich ein Schüler dazu entschließen, an Ihre Schule zu wechseln?

- Weil er/ sie bei uns alle Abschlüsse bis zum Abitur machen kann, ohne die Schule zu wechseln.

- Weil er/sie genügend Zeit hat, um sich und seine/ihre Talente zu entwickeln.

- Weil es keine Erprobungsstufe gibt.

- Weil wir einen Extragebäudeteil und einen Extraschulhof für unsere 5- und 6-Klässler haben.

Internet: mcgneu.herne.de

Weitere Gesamtschulen in Herne und Wanne-Eickel:

- Gesamtschule Wanne-Eickel

- Erich-Fried-Gesamtschule

Weitere Nachrichten aus Herne und Wanne-Eickel lesen Sie hier.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Herne. Den Herne-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]