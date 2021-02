Zweites Impfzentrum im Kreis Wesel: SPD kritisiert Brohl

Bisher gibt es im Kreis Wesel das Impfzentrum in der Niederrheinhalle in Wesel.

Am Niederrhein. Landrat Ingo Brohl hatte im NRZ-Interview über einen zweiten Standort für ein Impfzentrum gesprochen. Die SPD will jetzt den Standort wissen.

Die vier SPD-Fraktionsspitzen aus Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg üben heftige Kritik an der Informationspolitik des Kreis Weseler Landrats Ingo Brohl (CDU). Brohl hatte am Montag in einem NRZ-Interview verlauten lassen, der Standort für das zweite Impfzentrum am linken Niederrhein sei gefunden, diesen Standort aber nicht benannt.

„Herr Brohl spielt ganz klar mit den Gefühlen unserer Bürgerinnen und Bürger. Gerade viele ältere Menschen im Südkreis machen sich Sorgen darüber, wie sie das Impfzentrum in Wesel erreichen können,“ sagt Jürgen Preuß, SPD-Fraktionsvorsitzender in Kamp-Lintfort in einer Mitteilung an die Presse.

Seine Kollegin Elke Buttkereit aus Neukirchen-Vluyn kritisiert, dass „Herr Brohl mit seiner flapsigen Bemerkung vollkommen außer Acht lässt, dass insbesondere die älteren und vorerkrankten Menschen durch den chaotischen Impfstart ohnehin schon verunsichert sind!“

Auch in Moers zeigt sich der SPD-Fraktionschef irritiert von dem Vorgang: „Wir freuen uns natürlich, dass es nach wochenlanger Diskussion tatsächlich einen zweiten Impfstandort im Kreis Wesel geben wird, erwarten aber auch, dass die Öffentlichkeit jetzt umgehend informiert wird, wo dieser Standort sein soll,“ stellt Atilla Cikoglu klar.

„Herr Brohl soll den Standort nennen und mit offenen Karten spielen – die Menschen in unserem Kreis haben ein Recht auf Transparenz,“ fordert Philipp Richter, SPD-Fraktionsvorsitzender in Rheinberg. „Die Situation ist viel zu ernst, um sich darüber zu profilieren und dabei derart unsensibel mit den Gefühlen der Bürgerinnen und Bürger zu spielen,“ sind sich die vier Sozialdemokraten einig.