In Moers ist es zu einem Unfall in der Stadtmitte gekommen (Symbolbild).

Unfall in Moers Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall in der Moerser City

Moers. In der Stadtmitte von Moers hat es einen Unfall gegeben. Dabei wurden zwei junge Menschen verletzt, die Autos mussten geborgen werden.

Bei einem Verkehrsunfall in der Stadtmitte von Moers sind zwei Menschen verletzt worden. Am Freitagmittag gegen 13.35 Uhr befuhr eine 24-jährige Autofahrerin aus Krefeld die Straße Neuer Wall in Richtung Rheinberger Straße. Hinter dem Fahrzeug befand sich ein 23-jähriger Krefelder Autofahrer.

Auf Höhe des Parkplatzes „Oberes Parkdeck“ scherte die 24-Jährige nach rechts auf die Busspur aus, um im Anschluss nach links zu fahren und das Auto zu wenden. Der Krefelder fuhr in diesem Augenblick an der 24-Jährigen vorbei, so dass beide Autos kollidierten. Die 24-Jährige und der 23-Jährige mussten verletzt in Krankenhäuser gebracht werden, beide Autos bargen Abschleppunternehmen.

