Bei einem Unfall in Kamp-Lintfort sind zwei Menschen schwer verletzt worden (Symbolbild).

Kamp-Lintfort Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort. Bei einem Unfall in Kamp-Lintfort hat ein Lasterfahrer nach Angaben der Polizei eine rote Ampel an der Nordtangente/Moerser Straße übersehen.

Am Montagmorgen ist es in Kamp-Lintfort zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten gekommen. Das berichtet die Polizei im Kreis Wesel am Dienstag.

Demnach war ein 55-jähriger Dinslakener gegen 10.50 Uhr mit einer Sattelzugmaschine auf der Nordtangente in Fahrtrichtung Kamp-Lintfort unterwegs. Im Kreuzungsbereich Nordtangente/Moerser Straße übersah er aus bislang unbekannten Gründen das Rotlicht der dortigen Ampel.

66-Jähriger wollte mit seinem Wagen zur Autobahn

Zunächst, so berichtet die Polizei weiter, kollidierte er mit einem von links kommenden 66-jährigen Pkw-Fahrer aus Kamp-Lintfort, der über die Moerser Straße geradeaus auf die Autobahnauffahrt der Autobahn 57 fahren wollte. Anschließend stieß der 55-Jährige mit dem Auflieger eines 40-jährigen Issumers zusammen. Dieser beabsichtigte mit einer Sattelzugmaschine von der Autobahnabfahrt aus Fahrtrichtung Nijmegen auf die Moerser Straße zu fahren.

Der 55-jährige Lasterfahrer und der 66-jährige Autofahrer verletzten sich bei dem Unfall schwer. Beide kamen in umliegende Krankenhäuser. Der 40 Jahre alte Fahrer aus Issum blieb nach Angaben der Polizei unverletzt.