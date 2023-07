Tierpark in Kamp-Lintfort

Tierpark in Kamp-Lintfort Zwei neue Alpakas im Tierpark Kalisto: „Fühlen sich wohl“

Kamp-Lintfort. Nach dem Tod von Alpakahengst Theo hat die Herde im Tierpark Kalisto wieder Zuwachs: Woher die neuen Tiere stammen und wie sie sich einleben.

Der Tierpark Kalisto hat zwei neue Alpakas: Wie der Tierpark mitteilt, sind die beiden noch namenlosen Neuankömmlinge jeweils ein Jahr alt und stammen aus einem Privatbetrieb in Ahaus. Der Transport sowie das erste Kennenlernen der Herde verliefen reibungslos, heißt es weiter. „Alpakas sind Herdentiere mit einem sehr ausgeprägten Sozialverhalten. Daher war es dem Tierpark sehr wichtig, nach dem Tod von Leithengst Theo, neue Herdenmitglieder zu finden. Auch die Rangordnung der Herde muss untereinander in kleinen, harmlosen Rangeleien neu ausgefochten und ein Nachfolger für Theo auserkoren werden.“

Lesen Sie auch: Kamp-Lintfort: Neuer Standort für die Villa Vigna

Die beiden Junghengste scheinen sich im Kalisto jetzt schon sehr wohlzufühlen und dürfen sich erstmal in Ruhe einleben. Später werden sie dann von Alpakaflüsterer Frank Grün trainiert und ausgebildet. „Ich bin mir sicher, dass sich die Beiden schnell einleben und gut integriert werden. Ich freue mich sehr darüber, wieder Alpakas von Grund auf trainieren zu dürfen und sehe sehr zuversichtlich in die Zukunft“, so Frank Grün, der die Alpakas des Tierparks trainiert hat.

Aktuell nehmen die beiden Neu-Lintforter noch nicht an den tierischen Führungen des Tierparks teil. Sie können jedoch in ihrem Gehege besucht und bestaunt werden. Durch ihre Besonderheit, der zweifarbigen Wolle, sind sie sehr gut zu erkennen und von den Alpakas Franky, Willy, Horst und Werner zu unterscheiden.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland