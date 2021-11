Zwei Moerser Arztpraxen bieten Impftage ohne Terminabsprache

Zwei Moerser Arztpraxen bieten in den Adventwochen offene Impftage an.

Moers. In Moers impfen zwei Arztpraxen an mehreren Tagen ohne Terminabsprache. Eine Praxis impft sogar an Heiligabend und am ersten Weihnachtstag.

Zwei Arztpraxen in Moers beteiligen sich an einer so genannten „offenen Impfaktion“ der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein: Während der Adventswochen bieten sie an bestimmten Tagen an, Impfwilligen ohne Terminabsprache ihre Erst-, Zweit- oder auch Boosterimpfung zu geben. Eine von ihnen impft sogar an Weihnachten.

In der Praxis von Alexander Ganske an der Kurt-Schumacher-Allee 40 in Rheinkamp war am Freitag bereits der erste „offene“ Tag. Die weiteren Termine bei dem Facharzt für Allgemeinmedizin: Mittwoch, 1. Dezember, von 14 bis 17 Uhr; Freitag, 3. Dezember, von 8 bis 16 Uhr; Mittwoch, 8. Dezember, von 12 bis 15 Uhr; Freitag, 10. Dezember, von 8 bis 17 Uhr; Samstag, 11. Dezember von 8.30 bis 10.30 Uhr; Mittwoch, 15. Dezember, von 12 bis 16 Uhr; Freitag, 17. Dezember, von 8 bis 15 Uhr, Heiligabend, 24. Dezember, von 8 bis 14.30 Uhr; erster Weihnachtstag, 25. Dezember, von 9 bis 11 Uhr.

Dr. Ludwig Stephan und Dr. Stephanie Köstering impfen in ihrer Praxis an der Xantener Straße 30 ohne Terminabsprache an folgenden Samstagen jeweils von 11 bis 19 Uhr: 27. November, 4., 11. und 18. Dezember (alle Angaben von der Seite www.coronaimpfung.nrw/impfaktionen).

Mit Wartezeiten ist zu rechnen

Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein weist auf ihrer Internetseite darauf hin, dass mit Wartezeiten zu rechnen ist, da es sich um offene Angebote handelt. Zur Impfung mitgebracht werden sollten in jedem Fall der eigene Impfausweis und ein gültiger Identitätsnachweis, etwa der Personalausweis. Auch an das unterschriebene Aufklärungsmerkblatt sowie den Anamnese- und den Einwilligungsbogen solle gedacht werden.

Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen ohne Termin bietet darüber hinaus der am kommenden Mittwoch, 1. Dezember, und am Mittwoch, 15. Dezember, jeweils von 9 bis 14 Uhr auf dem Marktplatz in Meerbeck an. Die Stadt bittet darum, möglichst nicht mit dem Auto anzureisen, aber auf jeden Fall nicht den Parkplatz auf dem Markt anzusteuern.

Weitere Informationen zur Impfung unter: www.kreis-wesel.de/de/themen/impfangebote/

