Am Niederrhein. Schwerer Unfall in Rheinberg. An der Kreuzung ist der Verkehr durch eine Ampel geregelt, doch für die Polizei bleibt eine wichtige Frage offen.

Zwei Frauen werden bei Unfall in Rheinberg schwer verletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Rheinberg sind am Sonntag zwei Frauen aus Moers und Kamp-Lintfort schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilt, fuhr eine 60-jährige Frau aus Moers am Sonntag gegen 6.50 Uhr auf der Moerser Straße (B57) in Richtung Moers. An der beampelten Kreuzung Moerser Straße / An der Neuweide / Rheinberger Straße (B510) kollidierte sie mit einer 42-Jährigen aus Kamp-Lintfort, die die Kreuzung von der Straße „An der Neuweide“ kommend in Fahrtrichtung Rheinberger Straße querte.

Beide Frauen kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, Lebensgefahr besteht nicht. Zum Zeitpunkt des Unfalles war die Ampelanlage in Betrieb, die Unfallverursacherin steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt laut Polizei nicht fest. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen des Unfalles melden sich bitte bei der Polizei in Rheinberg, 02843 / 92760.