In Moers hat es am Dienstag zwei Einbrüche gegeben (Symbolbild).

Blaulicht Moers Zwei Einbrüche an einem Abend in Moers – Bargeld gestohlen

Moers. In Moers registriert die Polizei zwei Einbrüche an einem Abend – und bittet jetzt um Hinweise möglicher Zeuginnen und Zeugen.

Derzeit geht die Polizei zwei Einbrüchen in Moers nach. Beide Taten ereigneten sich am Dienstag.

Beim ersten Einbruch brachen Unbekannte laut Mitteilung der Polizei am Dienstag zwischen 18.40 und 19.25 Uhr in eine Wohnung an der Elbestraße ein. Sie stahlen Bargeld. Am Callunaweg schlugen Einbrecher zwischen 18 Uhr und Mitternacht zu. Sie hebelten eine Terrassentür auf und gelangten so in ein Einfamilienhaus.

Was sie in dem Haus entwendeten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Moers, 02841 / 1710 entgegen.

