Zwei Brände beschäftigen die Kripo in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort. Kurz hintereinander standen am Donnerstag in Kamp-Lintfort eine Mülltonne und ein Stapel Zeitungen in Flammen. Ein Geschäft wurde beschädigt.

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 3.45 Uhr, brannte aus bisher ungeklärter Ursache ein Müllcontainer an der Moerser Straße. Kurze Zeit später gegen 5.05 Uhr, brannte in unmittelbarer Nähe ein Stapel Zeitungen. Dabei beschädigte das Feuer ein Fenster und das Rollo eines Geschäftes. In beiden Fällen löschte die Feuerwehr die Brände.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Kamp-Lintfort unter 02842/9340 entgegen.