Zurückweisung von Kind am Impfzentrum Moers war „Einzelfall“

Am Impfzentrums in Moers ist eine 13-Jährige abgewiesen dürfen. Für den Kreis Wesel ist es ein Einzelfall, „der nicht hätte passieren dürfen“.

Moers/Kreis Wesel. Aus Sicht des Kreises Wesel war die Abweisung einer 13-Jährigen am Impfzentrum in Moers ein „Einzelfall, der nicht hätte passieren dürfen“.

Ein Einzelfall, der nicht hätte passieren dürfen – so ordnet die Kreisverwaltung den Fall einer 13-Jährigen ein, die sich am Impfzentrum in Moers impfen lassen wollte und zurückgewiesen worden war (die NRZ berichtete).

Grundsätzlich seien die Mitarbeiter dazu angehalten, die Spritzen mit dem Corona-Schutz bedarfsgerecht aufzuziehen, um zu vermeiden, dass am Ende des Tages Impfstoff weggeworfen werden muss, erklärt eine Sprecherin des Kreises Wesel. Ein Fläschchen enthält sechs Portionen, von denen im ungünstigsten Fall fünf zu vernichten sind, etwa wenn ein Impfling spät kommt und weitere nicht mehr zu erwarten sind. Darüber müssen die Mitarbeiter die Personen dann aufklären und die Impfung am nächsten Tag anbieten, so die Sprecherin weiter. Kann die betroffene Person den Alternativtermin nicht wahrnehmen, muss sie sofort geimpft werden, der „Verwurf“ der restlichen Dosen werde dann in Kauf genommen.

Im Fall der 13-Jährigen, die mit ihrem Vater im Impfzentrum erschienen war, habe es das Aufklärungsgespräch bedauerlicherweise nicht gegeben, erklärt die Sprecherin. Man habe den Vorfall intern aufgearbeitet und mit der Familie Kontakt aufgenommen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland