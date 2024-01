Unbekannte haben in Moers einen Zigarettenautomat gesprengt (Symbolfoto).

Sprengung Zigarettenautomat in Moers gesprengt: Polizei sucht Zeugen

Moers Bislang unbekannte Täter haben einen Zigarettenautomaten in Moers gesprengt. Jetzt ermittelt die Polizei und fragt: Wer hat etwas beobachtet?

Nach der Sprengung eines Zigarettenautomaten in Moers sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen. Laut Angaben der Behörde haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag (25. Januar) gegen 1.30 Uhr einen Automaten an der Theodor-Heuss-Straße gesprengt. Ein lautes Knallgeräusch machte einen Anwohner auf die Sprengung aufmerksam, dieser alarmierte die Polizei.

Wer etwas beobachtet hat und sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizeiwache Süd in Moers telefonisch unter 02841/1710 melden.

Weitere aktuelle Nachrichten aus Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn:

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland