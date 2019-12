Auto gestohlen Zeugen nach Autodiebstahl in Moers gesucht

Moers. Unbekannte stahlen in der Nacht zu Montag an der Westerbruchstraße in Moers einen grauen Peugeot 5008. Wer hat etwas gesehen?

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zeugen nach Autodiebstahl in Moers gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, die etwas zu einem Autodiebstahl sagen können, der sich in der Nacht zu vergangenem Montag in Hochstraß ereignete. Unbekannte stahlen dort einen grauen Peugeot 5008, der auf einem Pkw-Stellplatz an der Westerbruchstraße parkte. Das Auto ist auf das Kennzeichen MO-US 2001 zugelassen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Moers unter 02841/1710 entgegen.