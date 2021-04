Zechenparkbesucher legen Verkehr auf Ringstraße lahm

Dabei gibt es so viele freie Plätze an der Friedrich-Heinrich-Allee auf dem ehemaligen Laga-Parkplatz.

Kamp-Lintfort. Teilweise werden Einfahrten zugeparkt. Stadt bittet um Rücksichtnahme und empfiehlt den großen Laga-Parkplatz an der Friedrich-Heinrich-Allee.

Die Anwohner der Ringstraße und benachbarter Straßen sind genervt. Vor allem an Wochenenden parken Besucher des Zechenparks ihre Straße zu.

Die Stadt bittet nun darum, den ehemaligen Laga-Parkplatz an der Friedrich-Heinrich-Allee zu nutzen. Tierpark und Bergbauspielplatz seinen ein beliebtes Auflugsziel für Familien. Doch sei der Ansturm

Die Kinderzechentürme im Schatten der großen Brüder. Foto: Markus Weissenfels / FUNKE Foto Services

mittlerweile so groß, dass die Verkehrslage für die Anwohner der umliegenden Straßen zur Belastung werde. Parkende Autos versperrten Einfahrten und legten zum Teil den kompletten Verkehr auf der Ringstraße lahm, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Stadt Kamp-Lintfort bitte alle Besucher des Zechenparks ab sofort nicht in umliegenden Wohngebieten zu parken.

Bürgermeister Christoph Landscheidt habe das Problem am vergangenen Wochenende bereits selbst erkannt und veranlasse „mit Hochdruck“ eine Lösung für die unglückliche Parksituation. Dazu bedürfe es einer entsprechenden Beschilderung und gegebenenfalls einer Parkleitung. Langfristig sei zudem ein neuer Parkplatz für die Kalisto Besucher geplant, sagte Landscheidt einer Anwohnerin.

Bis dahin wird auf den ehemaligen Gartenschauparkplatz verwiesen, der in fußläufiger Entfernung liegt und dem gesamten Zechenpark dient. Die Beschilderung zum großen Parkplatz soll schnellstmöglich erfolgen. Zusätzlich wird es ein einseitiges Halteverbot auf der Ringstraße geben, um die Situation für die Anwohner möglichst schnell wieder zu entspannen, heißt es von Seiten der Stadt.

Die Stadt freue sich über die hohen Besucherzahlen im Kalisto, bitte aber um mehr Rücksichtnahme gegenüber den Anwohnern. Der große Parkplatz an der Friedrich-Heinrich-Allee biete ausreichend Stellplätze, sodass die Verkehrs-Probleme an der Ringstraße zukünftig vermieden werden könnten. Alle erforderlichen Maßnahmen wurden eingeleitet, sodass die Anwohner der entsprechenden Straßen nur noch um ein wenig Geduld gebeten werden.