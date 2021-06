Zahnarzt in Moers festgenommen – großer Schaden entstanden

Moers. In Moers wurde am Freitag ein Zahnarzt festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Köln ermittelt auch wegen des Verdachts eines besonderen Bankrotts.

Von außen ist an der Zahnarztpraxis nicht viel zu sehen. Nichts lässt darauf schließen, dass die Räume am Freitagmittag gerade von Ermittlungsbehörden durchsucht werden. In der Praxis sind mehrere Ärzte beschäftigt. Ein Patient, der einen Termin hatte, steht unschlüssig vor der Tür; auf sein Klingeln reagiert niemand, die Tür wird nicht geöffnet.

Am Ort wird die NRZ mit ihren Fragen an die Staatsanwaltschaft Köln verwiesen. Dort bittet ein Sprecher am Telefon um ein wenig Geduld. Später gibt es die folgende Information: „In einem bei der Staatsanwaltschaft Köln geführten Ermittlungsverfahren hat die Polizei am heutigen Freitag einen Haftbefehl gegen einen 57 Jahre alten Zahnarzt in Moers vollstreckt.“

Nach NRZ-Informationen soll es sich bei dem Zahnarzt um einen Mann handeln, der bis vor ein paar Jahren auch im Kölner Raum praktiziert haben soll. Das erklärt auch die Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft.

Die erklärt weiter: „Gegen den sich zumindest offiziell zuletzt in Mallorca aufhaltenden deutschen Beschuldigten besteht demnach unter anderem der Verdacht eines Bankrotts gemäß § 283 StGB mit einem Schaden von annähernd 420.000 Euro.“ In dem besagten Paragrafen geht es um „Überschuldung“ und „drohende oder eingetretene Zahlungsunfähigkeit“. Der 57-Jährige wird noch am gleichen Tag einem Haftrichter in Köln vorgeführt, heißt es weiter.

Weitere Anfragen, etwa die nach dem Vorwurf der Steuerhinterziehung, beantwortete der Staatsanwalt nicht, „aus ermittlungstaktischen Gründen“, wie er sagte. Dem Vernehmen nach soll der Arzt etwa seit anderthalb Jahren in Moers beschäftigt sein.

