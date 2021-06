You-Tube-Turnen macht Kamp-Lintforter Kids trotz Corona fit

Fit in der Ebertschule trotz Corona.

Kamp-Lintfort. Lintforter TV und Ebertschule haben digitales Sportprogramm für Kamp-Lintforter Grundschulkinder erstellt. Einfache Videos animieren zum Turnen.

Das Team des Lintforter TV organisierte jetzt in Kooperation mit der Ebertschule eine Aktion, um die Grundschulkinder für mehr Bewegung und Sport im Alltag zu begeistern, die coronabedingt in den vergangenen Monaten zu kurz gekommen sind.

In enger Zusammenarbeit zwischen der Ebertschule und dem LTV wurden zahlreiche digitale Angebote für Kinder im Grundschulalter professionell und zielgruppengerecht erstellt. Bei der technischen Umsetzung hat sich Henning Rohrbach (Sportlehrer an der Ebertschule) mit viel Erfahrung eingebracht. An der praktischen Umsetzung war maßgeblich Tommy Lee Smith beteiligt. Der angehende Grundschullehrer und Jugendsprecher des LTV hat mit viel Mühe und Herzblut tolle YouTube-Videos erstellt, die den Kindern leichte Übungen vormachen und zum direkten Mitmachen animieren. „Ich habe bei den Videos stets darauf geachtet, dass die Übungen möglichst ohne bzw. mit ganz wenig Equipment umsetzbar sind. Außerdem ist es wichtig, dass alle Kinder die Übungen mühelos absolvieren können, damit sie möglichst viel Spaß haben und ihre Motivation gesteigert wird“, erklärt Smith.

Die Videos hatten hohe Klickzahlen

Die Resonanz der Kinder und auch der Eltern war durchweg positiv, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Alle Kinder seien engagiert und neugierig bei der Sache gewesen. und ihr Interesse für das Thema Sport wurde geweckt oder vertieft. Die Videos hatten hohe Klickzahlen.

Für den laufenden Monat wurden bereits weitere Videos erstellt. Dieses Mal steht das Turnen im Vordergrund. Mithilfe der animierenden Videos sollen die Kinder spielerisch auf den Turnsport aufmerksam gemacht werden.

Insgesamt seien die Ziele der Kampagne bisher mehr als erfüllt worden – da seien sich alle Beteiligten einig. Alle Kinder hätten Freude an den Videos und die Zusammenarbeit zwischen Schule, Übungsleitung und Verein funktioniere. „Mit Flexibilität und Motivation erreicht man viel - auch in Zeiten von Corona“, so Tommy Lee Smith.

„Wir machen Kinder fit“ ist ein Modellbeispiel für das Potenzial, was eine Kooperation von Schule und Verein bewirken kann. Die Kooperation zwischen dem LTV und der Ebertschule besteht seit über 20 Jahren. Die Kinder dürfen gespannt sein auf die weiteren Aktionen der nächsten Zeit.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland