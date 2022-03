Yilmaz liest in Moers: „Ehrensache – Kampf gegen Judenhass“

Moers. Burak Yilmaz liest in Moers aus seinem Buch „Ehrensache – Kämpfen gegen Judenhass“. Für sein Engagement hat er bereits eine hohe Ehrung erhalten.

Es ist ein Zeugnis gegen den Hass, ein Lebensbericht und der dringend nötige Vorstoß an einen neuralgischen Punkt der deutschen Öffentlichkeit: „Ehrensache – Kämpfen gegen Judenhass“ heißt das Buch von Burak Yilmaz, aus dem er am Donnerstag, 10. März, um 19.30 Uhr im W – Zentrum für Urbanes Zusammenleben, liest.

Burak Yilmaz, geboren 1987 in Duisburg, arbeitet als selbstständiger Pädagoge und Autor in seiner Heimatstadt. Vor gut zehn Jahren entstand dort der Verein „Jungs e.V.“, der Jungen und jungen Männern die Möglichkeit bietet, sich mit den Themen Geschlecht, Männlichkeit und Gewalt auseinanderzusetzen.

Fahrten in die KZ-Gedenkstätte Auschwitz

Daraus entwickelte sich das Projekt „Junge Muslime in Auschwitz“: Yilmaz organisiert Fahrten mit meist männlichen Jugendlichen aus Migrationsfamilien in die KZ-Gedenkstätte. Er ist darüber hinaus vor allem in Schulen und Gefängnissen im Bereich der Extremismusprävention tätig. Zudem lehrte er mehrere Jahre an einer örtlichen Polizeihochschule. Neben dem Projekt „Junge Muslime in Auschwitz“ leitet er das Theaterprojekt „Die Blickwandler“.

Für sein vielfältiges zivilgesellschaftliches Engagement sowie für eine inklusive Erinnerungskultur verlieh ihm Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier 2018 das Bundesverdienstkreuz. Inzwischen ist Yilmaz auch Berater des Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung.

Er schildert in seinem Buch seine persönlichen Erfahrungen mit Islamfeindlichkeit sowie Antisemitismus. Anhand seiner eigenen postmigrantischen Geschichte sowie seines Engagements als Theaterpädagoge und in der Extremismusprävention beschreibt das Buch die Schwierigkeiten von Integration und interkultureller sowie interreligiöser Verständigung ebenso wie es Mut macht, gegen den Hass einzutreten und durch das Verstehen anderer Perspektiven zu einem respektvollen Miteinander zu gelangen.

Donnerstag, 10. März, 19.30 Uhr im W – Zentrum für urbanes Zusammenleben Wallzentrum, Neuer Wall 2 – 4, 47441 Moers Tickets 5 € Tickets unter www.dasw.de sowie 02841 / 88 34 110.

