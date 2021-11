Wunschbaumaktion in Moers und Umgebung für 2000 Kinder

Auch im NRZ-Leserladen in Moers wird wieder ein Wunschbaum stehen, so wie bei der Aktion im Jahre 2019, hier mit Sonja Volkmann, stellvertretende Redaktionsleiterin, Bettina Hoss vom Leserladen (hinten von links), Kurt Kraft und Marga Kessler.

Am Niederrhein. Der Verein „Klartext für Kinder“ ruft zur 15. Wunschbaumaktion, die 2000 Kinder in Moers und Umgebung glücklich machen soll. Es gibt Änderungen.

So langsam macht sich bei den Ehrenamtlern des Vereins „Klartext für Kinder – aktiv gegen Kinderarmut“ eine freudige Spannung breit. Die zweite Weihnachtswunschbaumaktion unter Coronabedingungen von Klartext ist zeitgleich die insgesamt 15. und bislang größte. Insgesamt werden ab Dienstag, 16. November, 16 Wunschbäume an gelernten und neuen Standorten in Moers, Rheinberg, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn zur guten Tat einladen. Fast 2000 Mädchen und Jungen sollen profitieren.

Klartext müht sich in diesen Tagen an mehreren Fronten um größtmögliche Normalität. Die mobile Kindertafel rollt nach dem Neustart in Kamp-Lintfort nun auch wieder in Moers, hier mit runderneuertem Team, die Einzelfallhilfen ziehen wieder an und jetzt steigt die alljährliche Weihnachtswunschbaumaktion über alle vier Städte, in denen der Verein tätig ist. „Die Menschen engagieren sich in unserem Verein, weil sie Kindern helfen wollen, die es nicht immer leicht haben in unserer Wohlstandsgesellschaft. Und wenn selbst das nicht umsetzbar ist, kann das schon frustrieren. Deshalb ist es gut, dass wir uns Stück für Stück unser Wirken zurückholen können“, sagt Klartext-Geschäftsführer Michael Paßon. „Und beim Wunschbaum kann einfach jeder schnell mal etwas Gutes tun, Ehrenamtler oder nicht.“

Bei der Wunschbaumaktion in Moers und Umgebung werden die Geschenke von Helferinnen und Helfern verpackt. Foto: Archivfoto: Norbert Prümen / FUNKE FotoServices

Was ist neu? Die festlichen Schmückaktionen zum Auftakt mit Kindergartenkindern können coronabedingt nicht an allen Standorten stattfinden. Neu dabei sind „Ihr Brillenmacher“ in Kapellen und der „Bartje – ein Stück vom Glück“ zusammen mit „Budberger Blümchen“. Susanne Uebbing vom Bartje freut sich schon: „Für uns ist es selbstverständlich, die Not vor der eigenen Haustüre zu lindern, nicht wegzuschauen, sondern etwas zu bewegen. Gemeinsam in Budberg gutes tun!“

Orientierungspreis für Geschenke: 25 Euro

Neu ist außerdem: Der Verein hat den Orientierungspreis für die Geschenke von 20 auf 25 Euro angehoben. Dazu kommt der Außenauftritt: Klartext hat die Wunschkarten gestaltet im lustigen Weihnachtslook und mit Würdigung der langjährigen Aktions-Sponsoren Enni, Sport Palast und NRZ/WAZ.

Vieles andere bleibt. Etwa das Engagement der Jugendämter, die neben einem herausfordernden Arbeitsalltag eine Riesenlogistik stemmen. Und natürlich das schöne Gefühl, als Gesellschaft gemeinsam dafür zu sorgen, soziale Ungleichheiten zumindest für einen Weihnachtsmoment für so viele Knirpse in unserer Nachbarschaft vergessen zu machen, so Klartext in einer Pressemitteilung.

Aktion macht auf ein wichtiges Thema aufmerksam: Kinderarmut

Für Familie Dedters in Rheinkamp, die mit ihrem Coiffeurladen seit vielen Jahren dabei ist, immer wieder ein Antrieb: „Die Schere zwischen Arm und Reich klafft immer weiter auseinander. Mit dieser Aktion hilft man Kindern und macht auf ein wichtiges Thema aufmerksam: Kinderarmut!“

Die Sparkasse am Niederrhein stellt gleich fünf Standorte in drei Städten. Vorstand Giovanni Malaponti ist mit ganzer Seele dabei: „Wir unterstützen diese einzigartige Wunschbaumaktion von ganzem Herzen. Unsere Kunden haben schon nachgefragt, ob sie bei uns wieder Geschenke für die Kinder abgeben können.“

Maria Welling: „Es geht in diesen Zeiten auch darum zusammenzustehen.“

Keiner der 2000 Knirpse soll und wird leer ausgehen. Das Procedere ist mittlerweile gelernt: Standort aufsuchen, Zettel vom Baum nehmen, das Geschenk samt Wunschzettel unverpackt bis allerspätestens 3. Dezember wieder unter den Baum legen. „Natürlich geht es um leuchtende Kinderaugen, aber nicht ausschließlich“, sagt die Klartext-Vorsitzende Maria Welling. „Es geht in diesen Zeiten auch verstärkt darum, zusammenzustehen.“

>>> Die Standorte <<<

Moers: Kios West in der City, Kinder- und Jugendbüro im Rathaus, Coiffeur Dedters im Rheinkamper Ring, Markt-Apotheke in Repelen, Sparkasse Filiale Asberg, NRZ-Medienhaus am Kö, Enni Kundenzentrum Steinstraße, Ristorante Da Mimmo in Schwafheim, „Ihr Brillenmacher“ in Kapellen.

Kamp-Lintfort: Sport Palast op de Hipt.

Neukirchen-Vluyn: Sparkasse Neukirchen, Sparkasse am Bendschenweg, Sparkasse Vluyn, Volksbank Neukirchen.

Rheinberg: Sparkasse an der Bahnhofstraße, Bartje/Budberger Blümchen.

Fragen zur Aktion und Organisation bitte an michael.passon@klartext-fuer-kinder.de, 0178/65 45 857.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland