Workshop zur Müllvermeidung in Moers mit Püngel & Prütt

Moers. Das Bollwerk 107 in Moers nimmt sich wieder des Themas Nachhaltigkeit an. Es gibt dort am Samstag einen Workshop zur Müllvermeidung im Alltag.

Durch diverse Workshops zum Thema Nachhaltigkeit wurde das Thema Müllvermeidung bereits in den vergangenen Monaten im Bollwerk 107 in den Fokus gerückt: Mit dem Workshop „Müllvermeidung im Alltag“ werden den Teilnehmern am Sonntag, 21. November, von 13 bis 16 Uhr zahlreiche Tipps gegeben, wie Verpackungsmüll reduziert werden kann.

Die Workshopleiter sind das Team von Püngel&Prütt aus Mülheim an der Ruhr. Aber nicht nur abstrakt wird das Thema bei dem Workshop behandelt. So werden zum Beispiel Zahnpasta und Putzmittel am Workshoptag auch selbst hergestellt. Püngel&Prütt ist der erste Unverpackt-Laden mit angeschlossenem Low-Waste-Café in Mülheim.

Die Teilnahme am Workshop ist kostenlos. Anmeldung an: christina.bergs@bollwerk107.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland