Woche der Ausbildung hilft Schülern aus Moers bei Jobsuche

Berufsmessen wie hier am Kastell in Moers sind zur Seltenheit geworden. Dabei brauchen die Jugendlichen dringend Orientierung.

Moers/Kreis Wesel. Wegen Corona fallen Berufsmessen aus. Jugendliche auf Jobsuche haben es daher schwer. Ein neues, kostenloses Online-Programm soll jetzt helfen.

Beim Blick auf den Kalender wird es vielen Jugendlichen aus Moers und Umgebung in diesen Tagen angst und bange: Es wird allerhöchste Zeit für sie, sich um eine Ausbildung zu kümmern. Da wegen Corona die Berufsmessen ausfallen mussten, wissen viele nicht, wo sie ihre Zukunft sehen. Dieses Problem wollen die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Wesel, das Jobcenter Kreis Wesel und die Jugendberufsagenturen im Kreis Wesel nun angehen. In der Woche der Ausbildung vom 15. bis 19. März haben sie ein breites Programm aus Online-Seminaren und einer Telefon-Hotline rund um das Thema Ausbildung entwickelt.

In diesem Jahr stehen die Schülerinnen und Schüler der Abgangsklassen vor besonderen Herausforderungen bei der Berufswahl. „Wir merken seit einiger Zeit, dass eine Verunsicherung da ist. Die Jugendlichen brauchen Orientierung“, weiß Sabine Hanzen-Paprotta, Pressesprecherin der Agentur für Arbeit in Wesel. Die Woche der Ausbildung sei in jedem Jahr fester Programmpunkt, auch weil immer mehr junge Leute ein Studium einer Ausbildung vorziehen würden. Durch Corona sei die Aktion aber wichtig: „Die Lage ist besonders schwierig, da Jugendliche und Ausbilder sich nicht begegnen können.“

Fachkräftemangel macht die Ausbildung auch für Arbeitgeber wichtig

Das führe dazu, dass viele Schulabgänger Hilfe brauchen, eine passende Lehrstelle zu finden. Auch sei es wichtig, Arbeitgebern noch einmal aufzuzeigen, wie wichtig es ist auszubilden. „Fachkräfte werden weiter gesucht und sind nicht immer so auf dem Markt zu finden. Daher ist die Ausbildung unverzichtbar“, betont Hanzen-Paprotta.

Aus diesem Grund gibt es jetzt eben ein pandemiegerechtes Paket aus vielen virtuellen Vorträgen für die Jugendlichen und ihre Eltern. Für die kostenlosen Aktionen kann man sich ab sofort bis jeweils einen Tag vor der Veranstaltung per E-Mail an Wesel.BiZ@arbeitsagentur.de anmelden.

Hotline klärt Fragen rund um Bewerbung und Vorstellungsgespräch

Ausbildungssuchende und junge Erwachsene können sich während der gesamten Woche außerdem bei der telefonische Hotline vom Team der Jugendberufsagenturen informieren und beraten lassen. Die Experten beantworten individuelle Fragen rund um das Thema Ausbildung. Die Berufsberater erklären beispielsweise den Unterschied zwischen schulischen und betrieblichen Ausbildungen, helfen beim Suchen nach passenden Stellen und geben Tipps und Tricks rund um Bewerbung und Vorstellungsgespräch.

Unter der Rufnummer 0281/ 96 20 800 sind die Ansprechpartner der Jugendberufsagenturen montags bis donnerstags von 8 bis 15 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr erreichbar. Zudem ist eine Mailbox geschaltet, falls man außerhalb dieser Zeiten anruft.

Weitere Informationen gibt es im BiZ Wesel telefonisch unter 0281/96 20 455.

Hier die Programmübersicht:

Montag und Mittwoch, jeweils 16 Uhr: Online-Vortrag „Duales Studium – ist das was für mich?



Dienstag 14.30 - 16 Uhr: Edeka stellt sich vor: Nutze deine Chance – werde Profi im Einzelhandel oder in der Logistik.

Dienstag, 17.30 - 18.30 Uhr Infoveranstaltung für Eltern „10 Jahre Schule um – und jetzt?“

Donnerstag: Bewerbungsmappen-Check. Unterlagen an Wesel.BiZ@arbeitsagentur mailen, dann melden sich Berufsberater.