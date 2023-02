Rosenmontag Wo Rosenmontag in Neukirchen-Vluyn Entspannung möglich ist

Neukirchen-Vluyn. Am Rosenmontag rollt der Karnevalszug durch Neukirchen-Vluyn. Wer statt Kamelle lieber Ruhe möchte, findet die im Freizeitbad.

Entspannte Stunden statt Karnevalstrubel: Am Rosenmontag, 20. Februar, lädt die Enni Sport & Bäder Niederrhein zum „Rosenmontag-Wohlfühl-Tag“ für die gesamte Familie ins Freizeitbad Neukirchen-Vluyn ein.

In mehreren Saunen gibt es vielfältige Spezial-Aufgüsse. Wer mag, kann zudem auch Massageangebote in Anspruch nehmen, heißt es in einer Mitteilung der Unternehmensgruppe. Im gesamten Freizeitbad können Gäste dann textilfrei schwimmen.

Die jüngsten Besucherinnen und Besucher erwarten dabei Wasserspielzeuge im Becken, ein Animationsprogramm und eine Extra-Kinder-Mitmachsauna, heißt es weiter. Das Aufguss-Programm beginnt um 10.30 Uhr mit einem Meditations-Aufguss in der Kristallsauna.

Über den Tag verteilt stehen verschiedene Aromen von Menthol über Schweizer Bergkräuter bis hin zu orientalischen Düften auf dem Plan. In der Dampfsauna können Sauna-Fans zusätzlich von 12 bis 15 Uhr selbstständig ein Meersalz-Peeling sowie von 16 bis 19 Uhr Honig-Anwendungen nutzen.

Die Kinder dürfen an dem Tag bei zwei für sie konzipierten Kindersaunen den Aufguss unter fachgerechter Anleitung selbst durchführen. Insgesamt verspreche der „Rosenmontag-Wohlfühl-Tag“ damit viel Spaß und Entspannung für die ganze Familie.

Der Einlass ist um 10 Uhr, der letzte Aufguss findet um 19.30 Uhr statt. Der Eintritt kostet für Erwachsene 16 Euro im Vorverkauf und 18 Euro vor Ort. Kinder zahlen 8 Euro. Weitere Informationen sowie einen Überblick über das Saisonprogramm des Sauna-Treffs gibt es unter www.freizeitbad-neukirchen-vluyn.de.

