Corona-Impfungen Wo in den nächsten Tagen in Moers und Umgebung geimpft wird

Moers/Kamp-Lintfort. Die Impfstandorte des Kreises Wesel bieten am Mittwoch weitere Impfungen an. Warum es in Moers am Sonntag einen zusätzlichen Sondertermin gibt.

Eine Sonderlieferung an BioNTech-Impfdosen macht es möglich: So öffnet die von der Johanniter-Unfall-Hilfe betreute Impfstelle in Moers auch am kommenden Sonntag, 2. Januar, außerplanmäßig von 10 bis 15 Uhr ihre Pforten. Das teilt der Simon Krivec, Inhaber der Adler Apotheke, mit. Vorrangig soll sich das Impfangebot an die Zielgruppe der 12- bis 18-Jährigen richten, die nach geltender Rechtslage noch ausschließlich mit dem Impfstoff Comirnaty des Herstellers BioNTech geimpft werden müssen.

Aber auch weitere Erst- und Zweitimpfungen sowie Boosterimpfungen werden möglich sein, heißt es. Eine Terminvereinbarung ist nicht möglich. Krivec, der diesen Sondertermin gemeinsam mit den Johannitern möglich macht: „Wir bitten um Verständnis, dass wir den verfügbaren BioNTech-Impfstoffvorrangig für die jüngere Zielgruppe verwenden werden, die nach den Empfehlungen der Stiko keinen anderen Impfstoff erhalten dürfen. Für alle anderen steht natürlich auch genügend mRNA-Impfstoff des Herstellers Moderna zur Verfügung.“

Die Einzelfallentscheidung treffen die Ärzte

Die Johanniter-Unfall-Hilfe weist ausdrücklich darauf hin, dass es keinen Anspruch auf eine Impfung mit dem Impfstoff des Herstellers BioNTech gibt. Die Einzelfallentscheidung obliege den impfenden Ärzten vor Ort. Man bitte um Verständnis, dass es zu längeren Wartezeiten kommen könne, sagt Impfstellenleiter Norman Hofman.

Derweil teilt der Kreis Wesel mit: An den vier Impfstellen des Kreises Wesel in Dinslaken, Kamp-Lintfort, Moers und Wesel sind Erst- und Zweitimpfungen ohne Terminvereinbarung möglich. Für eine Booster-Impfung muss unter https://tevis.krzn.de/tevisweb081/ ein Termin vereinbart werden. Aufgrund des hohen Interesses an der Booster-Impfung kann es sein, dass zeitweise keine Termine buchbar sind, heißt es vonseiten des Kreises, man bitte um Geduld, bis ein weiteres Terminkontingent freigeschaltet wird.

Bei den mobilen Angeboten geht’s ohne Termin

Bei den mobilen Impfangeboten des Kreises sind sowohl Erst- und Zweit- als auch Booster-Impfungen weiterhin ohne Termin möglich. Alle Impfstellen des Kreises sind am 31. Dezember und am 1. Januar ganztägig geschlossen.

Am Mittwoch, 29. Dezember, gibt es folgende Möglichkeiten, sich impfen zu lassen: An der Impfstelle in Kamp-Lintfort am Standort an der Kolkschenstraße 16 /Ecke Moerser Straße werden von 14 bis 19 Uhr Impfungen durchgeführt. Verimpft wird ein mRNA-Impfstoff.

An der Impfstelle in Moers am Standort an der Mühlenstraße 9-11 werden von 9 bis 19 Uhr Impfungen durchgeführt. Verimpft wird ein mRNA-Impfstoff.

Wartezeiten sollen vermieden werden

Um Wartezeiten zu vermeiden, bittet der Kreis Wesel darum, den Impfausweis und die benötigten Unterlagen (bei Erst- und Zweitimpfung: 2x Aufklärungsbogen, 2x Anamnese, 2x Impfeinwilligung, bei Booster-Impfung 2x Einwilligungserklärung-Auffrischungsimpfung) ausgedruckt und ausgefüllt mitzubringen.

Bei Impfungen von Kindern ab 12 Jahren muss zusätzlich die „Bescheinigung für Impfungen von Kindern und Jugendlichen ab 12 Jahren“ vorliegen. Sie sind verfügbar unter https://kreis-wesel.de/de/themen/coronavirus/. Der Kreis Wesel weist darauf hin, dass eine schriftliche Einwilligung eines Sorgeberechtigten auf der Bescheinigung für Impfungen von Kindern und Jugendlichen ab 12 Jahren vor der Impfung vorliegen muss. Außerdem muss ein Lichtbildausweis bzw. ein gültiges Ausweisdokument mitgebracht werden.

