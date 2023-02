Wo die Stadt Neukirchen-Vluyn den Kröten beim Wandern hilft

Neukirchen-Vluyn. Die Saison der Krötenwanderung hat wieder begonnen. Deswegen sperrt die Stadt Neukirchen-Vluyn bis April nachts Teilstücke von Straßen ab.

Die Straße „Alte Mühle“ in der Dong wird ab sofort bis Ende April auf etwa 380 Metern von 18 Uhr bis 7 Uhr für den motorisierten Verkehr gesperrt. Grund ist die jährliche Amphibiensaison, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Für Notfälle wie Einsätze der Feuerwehr wird ein Rettungsweg freigelassen, heißt es in der Mitteilung.

Es wird Frühling und so erwachen aufgrund der derzeit milden Temperaturen zahlreiche Tiere aus der Winterruhe bzw. dem Winterschlaf. Dazu zählen neben Fledermäusen und Igeln auch die Erdkröten, die vor allem von der Abenddämmerung bis in die frühen Morgenstunden, vorzugsweise bei feuchter Witterung und Temperaturen ab etwa 6° Celsius auf Wanderschaft gehen, um in geeigneten Gewässern zu laichen, erklärt die Stadt. Wie in jedem Jahr ist der Weg dorthin für Bufo bufo, so der wissenschaftliche Name der bundesweit zu den besonders geschützten Arten zählenden Erdkröte, lebensgefährlich, da oftmals auch Straßen zu überqueren sind.

In Neukirchen-Vluyn dienen unter anderem das zum Teil als Naturschutzgebiet ausgewiesene Gelände „Littard“ sowie das Auskiesungsgewässer an der „Alten Mühle in der Dong“ als Laichhabitate für Erdkröten und weitere Amphibienarten wie Grasfrosch, Berg-, Teich- und Kammmolch. Damit diese ihr angestammtes Laichgewässer gefahrlos erreichen und ebenso auch wieder verlassen können, wird für die Zeit der Wanderung von Anfang März bis Ende April das Teilstück der Straße „Alte Mühle“ gesperrt.

In der Littard baut der Nabu Moers/Neukirchen-Vluyn auch die Fangzäune wieder auf, so dass die des Nachts aufgehaltenen Tiere an jedem Morgen eingesammelt und in Richtung Gewässer gebracht werden können. „In dieser Zeit ist besonders für Autofahrer Vorsicht geboten“, sagt Harald Fielenbach, der Vorsitzende der Ortsgruppe. „Die große Anzahl an wandernden Amphibien, insbesondere Erdkröten, täuscht. Auch diese häufigste Kröte ist in ihren Beständen stark gefährdet und somit streng geschützt. Viele Hundert Tiere können durch Sperrungen, Hinweisschilder und Fangzäune gerettet werden.“

So appellieren Stadtverwaltung und Nabu an die Anlieger in der Dong und der Littard sowie alle übrigen Autofahrer, die Sperrung zu beachten. Nur wenn sich alle daran halten, könne diese Maßnahme zum Schutz von Kröte & Co erfolgreich sein. Über ehrenamtliche Hilfe beim Auf- und Abbau der Fangzäune sowie der regelmäßigen Kontrolle aus der Bevölkerung freut sich der Nabu besonders. Kontakt: Ulla Böing: 0151/18 17 10 10.

